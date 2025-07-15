第5次國家氣候變遷對策委員會24日召開 住商淨零為討論重點

總統府將於下周四（24日）舉行第5次國家氣候變遷對策委員會，本次委員會將聚焦討論內政部主責的住商淨零推動方向，環境部長彭啓明今天透露，本次內政部所提的淨零建築目標是歷年之最。

第5次總統府氣候變遷對策委員會將於7月24日召開，與前次委員會著重的綠色金融、對等關稅下的綠色轉型等議題不同，本次內政部將報告住商淨零、綠色建築等推動方向，也將提出相關政策目標。彭啓明說，這次內政部所提的住商淨零目標，將是有史以來最高。

彭啓明表示，由於減碳和空汙改善有共利效應，同時也和健康有關，減碳、空汙、健康等改善將由環境部來報告。

今年1月的第3次氣候變遷對策委員會上，賴清德總統宣布我國2032年減碳目標為32±2%、2035年目標為38±2%，也就是第三期國家自定貢獻（NDC 3.0）目標。彭啓明說，接下來就是NDC 3.0的社會溝通，「我們設立的是能達到的目標，而不是畫個大餅」。