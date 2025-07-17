台灣之光！第38屆國際青年物理學家競賽勇奪銀牌

第38屆「國際青年物理學家競賽」（IYPT）在瑞典隆德順利落幕，今年IYPT在全球共有35國代表隊參與，台灣代表隊歷經一周的激烈競賽後，最終勇奪銀牌獎，傑出優秀的成績，再度展現年輕學子於國際科學舞台的研究實力與競爭力。

台灣代表隊於2025年的國際青年物理學家競賽IYPT取得銀牌獎佳績。 圖／徐有庠基金會 提供

國內首創導入IYPT國際賽制 培育基礎科研

台灣的科研實力在國際上相當聞名，為全球重要的科技重鎮之一。其中，基礎科學研究正是持續推動科技創新的根本。遠東集團為紀念創辦人徐有庠先生對於科技創新的重視及貢獻，於2001年成立「徐有庠先生紀念基金會」，是國科會核准設立的首家民間科技基金會，積極推動科技研發向上提升，科普教育向下扎根。

徐有庠基金會為鼓勵基礎科學，自2009年起與台灣師範大學物理學系攜手合作，舉辦「徐有庠盃－台灣青年學生物理辯論競賽」（TYPT），是國內首創導入IYPT的國際賽制，鼓勵高中生在研究與實驗過程中找到科學熱情，並培養溝通與簡報能力。

徐有庠基金會連續17年舉辦徐有庠盃，推動科普教育向下扎根。 圖／徐有庠基金會 提供

用英文辯論物理議題 發揮團隊合作

TYPT至今已經舉辦17屆，全台累計超過50校、逾2400人次參賽。2010年起，徐有庠基金會與台師大物理系開始於TYPT競賽中遴選表現優秀的學生進行長達數月的培訓，組成台灣代表隊參與IYPT國際賽事，近16年來台灣代表隊分別前往英國、德國、奧地利、波蘭及新加坡等地參加IYPT國際賽，並累計獲得2金、7銀、6銅的佳績。

根據賽制，每支隊伍由5位學生組成，挑戰開放式物理研究題目，參賽同學在賽前就要針對每道題目進行實驗或模擬，並在比賽中報告研究結果與對手討論攻防。比賽全程以英語進行，對高中生而言是一次跨領域與國際溝通的極大挑戰。同時，要發揮及展現團隊合作精神，才有機會在競賽中勝出。對參與的學生來說，無疑是最好的學習。

本活動多年來的努力也獲得教育部國教署支持，自2023年起擔任指導單位，並頒發獎狀給IYPT國際賽獲獎學生，肯定賽事帶來的成果。

徐有庠盃優秀選手組成台灣代表隊，於國際賽前進行集訓，培養科學實作能力。 圖／徐有庠基金會 提供

徐有庠盃優秀選手於國際舞台再創佳績 延續榮耀

本屆IYPT代表隊由計畫主持人台師大物理系徐鏞元副教授、駱芳鈺副教授以及曾梓晴同學帶隊，成員包括隊長羅大釗（高雄中學）、李安哲（台南一中）、曾銘閎（建國中學）、黃暐哲（高雄中學）、蔡文愷（高雄中學）等優秀同學，在賽事中發揮穩健實力奪銀，為國爭光。

其中，領隊曾梓晴為2023年代表隊選手，目前就讀於台大物理系的她，引導學弟妹沉著應戰，協助團隊在競賽中展現最佳實力。擔任隊長的羅大釗則是2024年榮獲IYPT國際賽金牌的代表隊成員，今年以高二學生身份再次參賽，憑藉經驗帶領團隊穩健應戰。

今年台灣代表隊於IYPT再度勇奪銀牌，延續台灣在國際賽事中的穩健表現，不僅是科學教育的重要里程碑，也象徵十餘年深耕累積的成果正持續在國際舞台上發光發熱。未來，徐有庠基金會將持續攜手學界與產業，共同培育更多能夠勇敢追夢、在國際舞台上展現科研實力的台灣青年，讓世界看見台灣在科技教育領域的實力與潛力。