唐獎陳振川致力災後重建 獲選羅馬俱樂部會員

唐獎教育基金會執行長陳振川長期致力永續發展、減災與災後重建、循環經濟，是全球公認的災害緩解和永續基礎設施專家，獲選國際智庫組織「羅馬俱樂部」正式會員。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，羅馬俱樂部是深具國際影響力的智庫組織，自1968年成立以來，致力於探討全球性長期挑戰，特別是在永續發展、氣候變遷、資源枯竭、人口成長與經濟系統、社會正義等議題上，運用會員們獨特的集體知識來為當今世界複雜而相互關聯的挑戰，提出創新理念，制定全方位的解決策略。

羅馬俱樂部（Club of Rome）今天透過社群媒體宣布，唐獎教育基金會執行長、台灣大學土木工程學名譽教授陳振川獲選正會員，獲選理由是因陳振川長期致力於永續發展、減災與災後重建以及循環經濟的豐富經驗及貢獻，是全球公認的災害緩解和永續基礎設施專家，撰寫過多件具有影響力的出版物並在世界各地發表主題演講。

根據羅馬俱樂部資料，陳振川曾任中華民國行政院政務委員兼公共工程會主任委員、莫拉克颱風重建執行長等，領導重大基礎設施和災後重建工作，也是美國混凝土學會的榮譽會員和國際工程院院士；陳振川活躍於國際事務，擔任國際工程院副院長及院士、國際社會管理系統學會理事長等重要職務，期待陳振川加入羅馬俱樂部後，能貢獻永續基礎設施和韌性規劃方面的深厚專業知識，協助進行系統性變革的全球對話。

陳振川表示，期望引入羅馬俱樂部最前瞻的專家力量及前瞻知識見解，並分享天災頻繁的台灣在永續發展及氣候變遷下面對大型災害的防救災及重建的經驗，以及如何累積發展結合政府、學術界、NGO、產業及社區資源，建置以永續發展為目標的初步社會管理系統。

陳振川提到，唐獎是以永續發展為核心，涵蓋自然科學及社會科學領域的國際學術大獎，他也期盼藉由羅馬俱樂部的世界影響力，將唐獎永續發展價值和世界擴散交流，奉獻唐獎得主的人生經驗，啓發年輕人，使世界更為美好。