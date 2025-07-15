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博愛座改名為優先席 專家：需擺脫「專用」概念

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立法院今三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者余承翰／攝影
立法院今三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者余承翰／攝影

立法院今院會三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，決議將博愛座改名為「優先席」，至於原規定身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐，也改為身心障礙者或「其他實際需求者」。學者指出，三讀通過不是簡單改個名詞，要有相關配套及大力宣傳，否則只會讓爭議變大；專家則認為要擺脫「專用」的概念。

立院今三讀通過身障法第53條修正案，將博愛座改名為「優先席」，原規定的身心障礙者及「老弱婦孺」優先乘坐，改為身心障礙者或「其他實際需要者」。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，「其他實際需求者」的精神，不應僅限於過去有限的博愛座，而是所有座位，只要看到有需求的人，都應該主動讓座；博愛座本來就是有限的座位，過去有需求的老弱婦孺，就算改成優先席也會有需求。

李克聰表示，三讀通過改為優先席後，所有公共運輸應加強相關標示，交通部及各主管機關也要進行宣傳，像是利用廣告加強宣導、過去雙北曾推展公車友善心活動等，盼讓大家可以發揮有需求就主動伸出援手的友善、博愛精神；李克聰說，三讀通過不是簡單改個名詞，沒有相關配套及措施，只會讓爭議變大。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，座位數沒有增加，對實際情況沒有幫助。兒童尤其是4歲以下，因頭重腳輕、抓握力不及成人很需要座位，因此各國都有規畫優先席，但台灣社會對於博愛座的既定印象，就是專用的概念、針對年長者需求而設置，然而博愛座並非以年齡為主要劃分，改為優先席後最應優先做的就是進行社會溝通。

許雅荏建議，除需增加優先席數量外，從整體社會分布來看，有需要的人會愈來愈多，幼童、長者、懷孕者等都有需求，需要考量目前優先席的數量是否滿足特殊族群的需求。另外，先後順序也是重點，目前博愛座變成優先席的做法確實已銜接國際，未來也應以「優先」取代「專用」概念，不要讓社會大眾認為，優先席是年齡夠老才能坐。

博愛座 優先席

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