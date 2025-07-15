吃火鍋也能瘦！營養師激推「這1鍋」：3個月輕鬆減下10公斤

火鍋是台灣人喜愛的美食之一，但整鍋吃下肚熱量飆升，「日式涮涮鍋」正成為近年減重族的熱門選擇。不少人好奇，這種「邊煮邊吃」的清淡火鍋，真的有助於瘦身嗎？日本營養師麻生れいみ在「Women’s Health」指出，只靠改變飲食方式，在三個月內瘦下10公斤，關鍵就在「聰明吃涮涮鍋」。

為何涮涮鍋能幫助減重？5大理由一次看

1.去油效果佳，熱量自然降低

肉片在水中涮煮時，過多油脂會釋出至湯中，特別是豬五花、牛肩等油脂多的部位，減脂效果明顯。比起煎炒，涮煮方式能大幅減少脂肪攝取。

2.蔬菜量自然增加，營養均衡又飽足

涮煮蔬菜能大幅降低體積，更容易吃下足量。搭配高麗菜、白菜、菇類等，可補充膳食纖維與維生素，還能提升飽足感，預防暴食。

3.低糖質、易控碳水

將澱粉類減量，改以低糖食材如豆腐、蒟蒻、菇類、海藻入鍋，不僅糖質攝取更穩定，也更適合控制血糖與體脂的人。

4.自然慢食，有助啟動飽食中樞

涮涮鍋需邊煮邊吃，無形中減緩進食速度，加上需要咀嚼，能有效抑制過量進食，養成細嚼慢嚥的良好飲食習慣。

5.口味多變不易膩

只要更換湯底、搭配不同醬料，就能變化出和風、中式、泰式等多種風味。對正在減重的人來說，能避免因吃膩而中斷計畫。

營養師提到，「手的大小」就是量尺，平時攝取肉類建議以手掌大小為準，女性約100～150克，男性150～200克。蔬菜則建議加熱前的量足夠雙手捧滿，並以葉菜、菇類、海藻為主，避開根莖類與高糖質蔬菜，能達到低糖高纖的效果。