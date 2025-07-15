快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

吃火鍋也能瘦！營養師激推「這1鍋」：3個月輕鬆減下10公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
若能吃對方法，涮涮鍋也是良好的減重菜單之一。示意圖／ingimage
若能吃對方法，涮涮鍋也是良好的減重菜單之一。示意圖／ingimage

火鍋是台灣人喜愛的美食之一，但整鍋吃下肚熱量飆升，「日式涮涮鍋」正成為近年減重族的熱門選擇。不少人好奇，這種「邊煮邊吃」的清淡火鍋，真的有助於瘦身嗎？日本營養師麻生れいみ在「Women’s Health」指出，只靠改變飲食方式，在三個月內瘦下10公斤，關鍵就在「聰明吃涮涮鍋」。

為何涮涮鍋能幫助減重？5大理由一次看

1.去油效果佳，熱量自然降低

肉片在水中涮煮時，過多油脂會釋出至湯中，特別是豬五花、牛肩等油脂多的部位，減脂效果明顯。比起煎炒，涮煮方式能大幅減少脂肪攝取。

2.蔬菜量自然增加，營養均衡又飽足

涮煮蔬菜能大幅降低體積，更容易吃下足量。搭配高麗菜、白菜、菇類等，可補充膳食纖維與維生素，還能提升飽足感，預防暴食。

3.低糖質、易控碳水 

將澱粉類減量，改以低糖食材如豆腐、蒟蒻、菇類、海藻入鍋，不僅糖質攝取更穩定，也更適合控制血糖與體脂的人。

4.自然慢食，有助啟動飽食中樞 

涮涮鍋需邊煮邊吃，無形中減緩進食速度，加上需要咀嚼，能有效抑制過量進食，養成細嚼慢嚥的良好飲食習慣。

5.口味多變不易膩 

只要更換湯底、搭配不同醬料，就能變化出和風、中式、泰式等多種風味。對正在減重的人來說，能避免因吃膩而中斷計畫。

營養師提到，「手的大小」就是量尺，平時攝取肉類建議以手掌大小為準，女性約100～150克，男性150～200克。蔬菜則建議加熱前的量足夠雙手捧滿，並以葉菜、菇類、海藻為主，避開根莖類與高糖質蔬菜，能達到低糖高纖的效果。

營養師 火鍋 減肥

延伸閱讀

吃多也不怕胖！夏天食用冬瓜祛暑消水腫 營養師曝絕佳料理方法

常見「1蔬菜」鈣含量大勝牛奶 營養師推：補鈣還可控制熱量

小心越吃越黑！營養師曝「10個含光敏感成分」食物：白天別吃

優格減肥還治憂鬱症？ 營養師列4好處一次看

相關新聞

上班族吃超商怎麼選？ 譚敦慈讚這「抗癌組合」：WHO也推薦

許多上班族三餐靠超商解決，雖然方便，但也擔心營養不均。對此，「無毒教母」譚敦慈分享她的超商健康吃法，並推薦兩款自己經常選購的組合餐：一是「地瓜＋蛋＋豆漿」，二是「毛豆＋玉米」，其中「毛豆＋玉米」更是獲世界衛生組織（WHO）推薦的抗癌組合。

暑假出國旅遊要小心！肺炎鏈球菌感染來襲 「血清型3」最毒

進入暑假旅遊旺季，國際間傳染病疫情頻傳，專家呼籲，大批國內外旅遊人潮恐增加細菌與病毒交叉感染機率，無論是否計畫出國都須提...

博愛座拍板改名優先席 北捷曝下一步

立法院今天三讀通過將博愛座改為優先席，適用對象也從老弱婦孺改為有實際需求者，相關大眾運輸也得跟進調整，平均日運量200多...

颱風最快周五前後形成 粉專曝距台遠近關鍵

位於菲律賓東方的熱帶擾動，持續醞釀發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將進入快速整合的階段，順利的話，周五前...

林俊傑自曝「心跳亂了節奏」 醫示警：發病恐是這三大原因

歌手林俊傑上月底在北京鳥巢舉辦9場「JJ20 FINAL LAP」世界巡演，7月13日是最終場，他拋出震撼彈，去年4月，...

夏天選錯太陽眼鏡傷眼！醫曝玫瑰色僅裝飾…「這色」千萬別選

夏天陽光熾熱，紫外線(UV)強烈，容易對眼睛造成傷害，且傷害會隨時間累積，增加白內障及黃斑部病變的風險。振興醫院眼科部一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。