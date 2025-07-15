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COVID-19連5降死亡卻高 疾管署籲注意8大重症警訊

中央社／ 台北15日電
疾管署發言人羅一鈞表示，COVID-19疫情走勢與預估相同不變，流行期預計至7月27日到8月2日該週，之後脫離流行期。聯合報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，COVID-19疫情走勢與預估相同不變，流行期預計至7月27日到8月2日該週，之後脫離流行期。聯合報資料照片

COVID-19疫情未歇，儘管上週就診2.9萬人次、降36%，但疾管署統計重症仍破百、死亡逾30例，處相對高點，預估流行期至8月初，籲長者和慢性病患注意喘、胸痛等8大重症警訊，務必立即就醫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅持續，衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報中說明，上週COVID-19門急診就診2萬9007人次，較前一週4萬5378人次下降36.1%，連續5週下降，已脫離高原期。

不過仍不可掉以輕心，李佳琳指出，7月8日至7月14日新增114例COVID-19併發重症本土病例及32例本土死亡病例，仍處相對高點；今年累計COVID-19併發重症1359例、死亡284例，且重症和死亡個案仍以65歲以上長者占絕大多數，8成以上未接種JN.1疫苗

疾管署發言人羅一鈞表示，COVID-19疫情走勢與預估相同不變，流行期預計至7月27日到8月2日該週，之後脫離流行期。

疾管署防疫醫師林詠青說明上週最年輕死亡個案，為南部1名40多歲男性，本身有多重慢性病、長期臥床，曾接種6劑COVID-19疫苗，但最近1次是在去年2月接種XBB疫苗，從去年10月至今沒有接種新的JN.1疫苗。

林詠青表示，個案在7月初先是出現類流感症狀如發燒、咳嗽等，就醫之前COVID-19快篩陽性，後來症狀改變，因呼吸急促、喘鳴聲被送到急診，檢查發現血氧偏低，胸部Ｘ光顯示已有肺炎，收治加護病房，雖經給予抗生素與抗病毒藥物治療，不幸於住院期間病況惡化、併發敗血症，住院第4天不幸過世，最主要死因爲COVID-19併發肺炎。

林詠青提醒，65歲以上長者和各年齡慢性病患，如出現以下8大重症警示症狀，請務必立刻就醫，包括：喘或呼吸困難；持續胸痛或胸悶；意識不清；皮膚、嘴唇或指甲床發青；無法進食、喝水或服藥；過去24小時無尿或尿量顯著減少；收縮壓小於90mmHg；無發燒的情形下心跳大於每分鐘100次。

若兒童已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，同樣務必立即送醫治療。

接種疫苗是預防重症跟死亡關鍵，疾管署統計，國內JN.1疫苗已累計接種246萬人次，全國JN.1疫苗接種率9.74%，65歲以上接種率分別為第一劑20.14%、第二劑2.81%。

疾管署表示，JN.1疫苗仍有279.5萬劑供全民接種至9月30日（疫苗屆效日）為止，年齡滿6個月以上均為公費COVID-19疫苗對象，另65歲以上長者等3類高風險對象，建議接種2劑（間隔2個月）。此外，COVID-19藥物庫存充足無虞。

疫苗 死亡 COVID-19

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