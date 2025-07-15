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小腹凸不一定是胖！頻尿、體重下降快就醫 醫示警5情況

聯合新聞網／ 綜合報導
有些女生看起來不胖，卻總有一圈小腹，讓人困擾不已。示意圖／ingimage
有些女生看起來不胖，卻總有一圈小腹，讓人困擾不已。示意圖／ingimage

有些女生看起來不胖，卻總有一圈小腹，讓人困擾不已。婦產科醫師邱筱宸指出，女性受雌激素影響，體脂肪分布本就與男性不同，特別容易囤積在乳房、臀部與小腹，這是為了懷孕與哺乳所儲備的能量，屬於生理現象，但若出現頻尿、月經異常、腹脹或體重下降等症狀，就不能單純當作「只是胖」，可能潛藏婦科疾病，應儘早就醫檢查。

邱筱宸在臉書發文指出，女性的脂肪在某種程度上具有保護功能，適量有益健康，但當腰圍超過80公分或體脂過高，就可能意味著內臟脂肪過多或代謝異常，甚至反映潛在疾病風險。以下五種原因都可能造成小腹隆起，不可輕忽：

卵巢囊腫／卵巢腫瘤

腫塊可能壓迫膀胱，導致頻尿與腹部膨隆。

子宮肌瘤／子宮內膜異位症

經血量多、經痛明顯、腹脹是常見症狀。

卵巢癌／腹膜癌

快速腹部隆起伴隨體重下降，可能是腹水堆積，務必立即就醫。

腸胃問題

如便祕、脹氣也可能讓小腹看起來隆起。

姿勢不良

骨盆前傾會讓小腹視覺上更凸出，即使體脂正常也可能「肚凸」。

邱筱宸強調，只要小腹合併出現以上症狀，建議別拖延就醫，避免錯過黃金治療期。

至於想要健康瘦小腹，邱筱宸建議，從飲食與運動雙管齊下。每天應攝取足夠蛋白質（建議每公斤體重攝取1.2～1.6克），多吃蔬菜與高纖食物，減少高糖與加工食品的攝取。運動方面，可加強核心肌群訓練，像是深蹲、啞鈴訓練，有助於鍛鍊腹橫肌與骨盆底肌、提升基礎代謝。

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