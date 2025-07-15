膝蓋出聲是關節退化？ 醫搖頭：啪、咔噠、細微沙沙聲都不一樣

很多人都有過蹲下、起立或爬樓梯時，膝蓋突然「喀」一聲的經驗，對此復健科醫師王思恒指出，多數膝蓋發出的聲音都是正常的生理反應，只要沒有疼痛或腫脹，就無須太緊張，更不需要刻意避免活動。

王思恒在臉書發文表示，膝蓋的這類聲響在醫學上稱為 「Knee Crepitus」（膝部摩擦音），常見於年輕人、運動員，甚至小朋友也可能出現。他也整理出常見的三種類型聲音：

啪一聲 這是關節內氣泡瞬間破裂所產生的聲音，類似折手指的喀聲，特徵是發出聲音後短時間內（大約10分鐘）無法再出現同樣的聲音。 咔噠聲 多出現在膝蓋彎曲時，聲音較為鈍重，有時還會伴隨一股震動感。這通常是髕骨（膝蓋骨）在滑車溝內快速滑動時短暫卡住後，再滑過去造成的。 細微沙沙聲 這是關節滑液在髕骨後方流動時產生的摩擦聲，屬於正常生理現象。

王思恒強調，這些聲音多半來自於關節液流動、肌腱滑過骨突等機制，並非骨頭與骨頭之間直接磨擦，一項研究甚至指出，約99％的人即便膝蓋會出聲，也不會出現疼痛，不用擔心是退化性關節炎的前兆。不過，王思恒也提醒，如果膝蓋的聲音同時伴隨明顯疼痛、腫脹或活動受限，建議盡快就醫，由專業醫師進一步評估是否有其他問題。