上班族吃超商怎麼選？ 譚敦慈讚這「抗癌組合」：WHO也推薦

許多上班族三餐靠超商解決，雖然方便，但也擔心營養不均。對此，「無毒教母」譚敦慈分享她的超商健康吃法，並推薦兩款自己經常選購的組合餐：一是「地瓜＋蛋＋豆漿」，二是「毛豆＋玉米」，其中「毛豆＋玉米」更是獲世界衛生組織（WHO）推薦的抗癌組合。

譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目中表示，雖然她平時多以自煮為主，但偶爾也會到超商用餐。她的首選是「地瓜＋茶葉蛋或水煮蛋＋豆漿」的簡易組合，其中豆漿建議選擇無糖版本，若真的喝不慣，選甜的也無妨，重點是搭配蛋與地瓜，一樣能補充蛋白質與纖維。

第二種推薦的組合是「毛豆＋玉米」，兩者都是素食食材，但搭配起來卻是高營養黃金組合。譚敦慈解釋，毛豆富含蛋白質但缺乏甲硫胺酸，玉米則為碳水來源但缺乏離胺酸，兩種食材互補，能幫助人體完整吸收營養。

她補充指出，這個組合不僅方便，也具抗癌效果，世界衛生組織也推薦作為日常防癌飲食，無論在超商購買或作為便當菜色都很合適，且不易變色、也不會有怪味，即使用蒸的處理也很OK。