法國老牌芥末醬Maille漂白劑超標 越南栗香地瓜含殺草劑

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，揪出4批共22.8公噸自越南輸入的「栗香地瓜」農藥殘留不合格，檢出不得檢出的「殺草劑MCPA」，要求在邊境退運或銷毀。另，2批自法國輸入，被譽為「法國芥末醬代名詞」的老牌芥末醬品牌MAILLE，被檢出漂白劑「二氧化硫」濃度超標，被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，食藥署7月15日公布邊境查驗不合格品項，共4批由輸入業者「方將行國際有限公司」報驗產品，分別是1批栗香地瓜、3批栗香地瓜切片，在邊境檢驗出農藥「MCPA」濃度介於每公斤0.01毫克至每公斤0.08毫克，依農藥殘留容許量標準，殺草劑MCPA為不得檢出，以檢測方法定量極限每公斤0.01毫克為法規值。

鄭維智表示，食藥署要求業者將相關產品於邊境退運或銷毀，並針對「方將行國際有限公司」在邊境由一般抽批差言，調整為加強抽批查驗，即抽驗比率20%至50%。

由輸入業者「河洛企業股份有限公司」輸入，成立於1747年的老牌法國芥末醬品牌MAILLE，共2批芥末醬產品，被驗出含漂白劑二氧化硫濃度超標，共3公噸92.4公斤，在邊境被要求對運或銷毀，使藥署針對河洛企業股份有限公司，在邊境維持逐批查驗，抽驗比率為100%。