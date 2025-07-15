快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

法國老牌芥末醬Maille漂白劑超標 越南栗香地瓜含殺草劑

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
4批由輸入業者「方將行國際有限公司」報驗產品，分別是1批栗香地瓜、3批栗香地瓜切片，被檢出農藥不合格。圖／食藥署提供
4批由輸入業者「方將行國際有限公司」報驗產品，分別是1批栗香地瓜、3批栗香地瓜切片，被檢出農藥不合格。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，揪出4批共22.8公噸自越南輸入的「栗香地瓜」農藥殘留不合格，檢出不得檢出的「殺草劑MCPA」，要求在邊境退運或銷毀。另，2批自法國輸入，被譽為「法國芥末醬代名詞」的老牌芥末醬品牌MAILLE，被檢出漂白劑「二氧化硫」濃度超標，被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，食藥署7月15日公布邊境查驗不合格品項，共4批由輸入業者「方將行國際有限公司」報驗產品，分別是1批栗香地瓜、3批栗香地瓜切片，在邊境檢驗出農藥「MCPA」濃度介於每公斤0.01毫克至每公斤0.08毫克，依農藥殘留容許量標準，殺草劑MCPA為不得檢出，以檢測方法定量極限每公斤0.01毫克為法規值。

鄭維智表示，食藥署要求業者將相關產品於邊境退運或銷毀，並針對「方將行國際有限公司」在邊境由一般抽批差言，調整為加強抽批查驗，即抽驗比率20%至50%。

由輸入業者「河洛企業股份有限公司」輸入，成立於1747年的老牌法國芥末醬品牌MAILLE，共2批芥末醬產品，被驗出含漂白劑二氧化硫濃度超標，共3公噸92.4公斤，在邊境被要求對運或銷毀，使藥署針對河洛企業股份有限公司，在邊境維持逐批查驗，抽驗比率為100%。

鄭維智表示，這2批芥末醬被驗出二氧化硫濃度，介於每公斤0.041公克至0.106公克之間，依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，其他加工食品百白劑偏亞硫酸氫鉀用量，以二氧化硫殘留量計算為每公斤0.030公克以下。

「河洛企業股份有限公司」輸入，成立於1747年的老牌法國芥末醬品牌MAILLE，共2批芥末醬產品，被驗出含漂白劑二氧化硫濃度超標。圖／食藥署提供
「河洛企業股份有限公司」輸入，成立於1747年的老牌法國芥末醬品牌MAILLE，共2批芥末醬產品，被驗出含漂白劑二氧化硫濃度超標。圖／食藥署提供

食藥署 法國 地瓜

延伸閱讀

法國在台協會舉辦國慶晚會 全新 PEUGEOT 3008 / 5008 成為全場亮點

法國慶印尼受邀主賓國 象徵印太戰略布局抗衡美中

補充鋅口服藥短缺 食藥署：優先保留門診病人使用

北投中毒案…羅一鈞稱非細菌引起不支援調查 晚間遭食藥署打臉

相關新聞

上班族吃超商怎麼選？ 譚敦慈讚這「抗癌組合」：WHO也推薦

許多上班族三餐靠超商解決，雖然方便，但也擔心營養不均。對此，「無毒教母」譚敦慈分享她的超商健康吃法，並推薦兩款自己經常選購的組合餐：一是「地瓜＋蛋＋豆漿」，二是「毛豆＋玉米」，其中「毛豆＋玉米」更是獲世界衛生組織（WHO）推薦的抗癌組合。

暑假出國旅遊要小心！肺炎鏈球菌感染來襲 「血清型3」最毒

進入暑假旅遊旺季，國際間傳染病疫情頻傳，專家呼籲，大批國內外旅遊人潮恐增加細菌與病毒交叉感染機率，無論是否計畫出國都須提...

博愛座拍板改名優先席 北捷曝下一步

立法院今天三讀通過將博愛座改為優先席，適用對象也從老弱婦孺改為有實際需求者，相關大眾運輸也得跟進調整，平均日運量200多...

颱風最快周五前後形成 粉專曝距台遠近關鍵

位於菲律賓東方的熱帶擾動，持續醞釀發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將進入快速整合的階段，順利的話，周五前...

林俊傑自曝「心跳亂了節奏」 醫示警：發病恐是這三大原因

歌手林俊傑上月底在北京鳥巢舉辦9場「JJ20 FINAL LAP」世界巡演，7月13日是最終場，他拋出震撼彈，去年4月，...

夏天選錯太陽眼鏡傷眼！醫曝玫瑰色僅裝飾…「這色」千萬別選

夏天陽光熾熱，紫外線(UV)強烈，容易對眼睛造成傷害，且傷害會隨時間累積，增加白內障及黃斑部病變的風險。振興醫院眼科部一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。