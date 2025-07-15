M痘新增4例個案 羅一鈞：部分個案與不特定人士接觸

M痘上周增4例，分別為本土3例，在2例北部、1例中部，以及1例自中國入境的境外移入1例，均為30多歲男性都均未打過M痘疫苗。疾管署發言人羅一鈞表示，上述病例為散發病例，在7月上旬發病，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報而確診。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年7月14日累計確診473例病例（441例本土及32例境外移入）。其中今年累積確診17例本土及4例境外移入病例，低於前兩年同期；境外移入4例包括中國2例、香港1例、泰國1例。

羅一鈞指出，上周新增的4例，其中1例為非本國籍，為保護個資部公布國籍，其餘3例皆為本國籍，包含中國境外移入個案。部分個案有跟非特定人士接觸，但並非四人皆有；目前社區疫情傳播風險仍持續。另我國監測M痘病例的病毒型別，全部為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。

疫情中心副主任李佳琳表示，自今年初截至7月11日全球已累計逾2萬例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。其中，中國自6月底迄今新增9例Ib型病例，已累計23例Ib型病例。

WHO於7月9日宣告此波M痘疫情仍然構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC)」，並建議所有發生傳播之國家參考建議採取監測防制及疫苗接種等相關措施，至8月20日再行研議是否持續構成PHEIC。

疾管署提醒，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

根據疾管署統計，截至7月13日已有9萬9661人接種1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種6萬8484人，顯示仍有3萬1177人、占31%待接種第2劑疫苗。

由於時至暑假活動及旅遊旺季，去年6月至12月為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者儘速接種，以達完整保護力。該署指出接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾儘速接種，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。

目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網／M痘專區／M痘疫苗／M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下（https://gov.tw/3SG）查詢。