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手機殼挑錯 鉛含量恐超標30倍！醫揭4方法預防：不要太花俏

聯合新聞網／ 綜合報導
在一些大陸電商平台上，銷量靠前的「9.9元包郵」手機殼評論裡，有不少消費者吐槽「新殼拆封後立即散發濃烈的塑料味」。圖／取自微博
在一些大陸電商平台上，銷量靠前的「9.9元包郵」手機殼評論裡，有不少消費者吐槽「新殼拆封後立即散發濃烈的塑料味」。圖／取自微博

現代人手機不離身，胸腔重症科醫師黃軒提醒，市面上某些鮮豔、造型特殊的手機殼，含有鉛、鎘等重金屬或塑化劑，可能暗藏健康危機，甚至有研究發現，部分廉價手機殼鉛含量竟超標30倍，長期接觸恐引發腎衰竭，甚至致癌。

黃軒在臉書發文指出，買手機殼本是為了防刮、防摔，但不少低價產品為了節省成本，可能回收醫療廢棄物、電子垃圾再製而成，製作過程中還可能添加含重金屬的劣質染料與塑化劑，讓手機殼更鮮豔、柔軟。這些看似時尚的設計，一旦長時間與皮膚接觸，可能會透過皮膚吸收有害物質，對人體造成潛在傷害。

黃軒進一步說明，鉛是一種高毒性的重金屬，長期接觸可能傷害神經系統，導致學習與記憶力下降，甚至造成腎臟功能退化。研究也發現，部分低價手機殼鉛含量高達法定標準30倍，其他像鎘、汞也會損害腎臟，並有致癌風險。

黃軒提醒民眾，挑選手機殼時務必注意四大重點：

一、來源標示要清楚

避免購買來源不明、價格過低的手機殼，尤其是大陸網購平台上常見的「9.9元包郵」商品，建議選購有完整廠名、地址與材質標示的產品。

二、優先選擇安全材質

液態矽膠（Liquid Silicone）與TPU（熱塑性聚氨酯）通常較穩定、無異味，若手機殼有刺鼻氣味、手感黏膩或易掉色，很可能是劣質品，應避免使用。

三、避免過度花俏設計

色彩過於鮮豔、裝飾複雜的手機殼，較容易使用重金屬染料，例如過去曾有亮粉與水鑽手機殼被驗出鉛含量嚴重超標。

四、減少與臉部接觸

即使是合格產品，隨著使用時間拉長仍可能釋出有害物質，建議定期更換手機殼。通話時可改用耳機，降低手機殼貼臉接觸的時間，油性膚質者尤其要注意。

腎臟 網購 矽膠 手機殼 廢棄物 塑化劑

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