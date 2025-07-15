新冠單周死亡數達32例！4旬男曾打6劑新冠疫苗 染疫併發敗血症亡

新冠輕症連續5周下降，已經脫離高原期，但重症、死亡仍嚴峻，上周新增新增114例重症、死亡32例，處相對高點。疾管署發言人羅一鈞表示，預估7月底、8月初脫離流行期。另有一名40多歲男子，曾接種6劑新冠疫苗，仍不幸過世。

羅一鈞指出，過去4周死亡超過30例，重症都破百例。今年累計新冠併發重症1359例、死亡284例。重症和死亡個案仍以65歲以上長者占絕大多數，8成以上未接種本季新冠疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳，新冠門急診就診2萬9007人次，比前一周下降36.1％，能受上周颱風來襲，部分縣市門診停診影響致降幅較大，但仍為連續5周下降，已經脫離高原期。另，國內目前主流變異株為NB.1.8.1；鄰近國家中國、香港及泰國疫情下降，澳洲疫情處高點，變異株皆以NB.1.8.1為主。

防疫醫師林詠青指出，上周最年輕死亡個案為南部40多歲男，有神經系統、心臟等慢性病史、長期臥床，雖然曾經接種6劑新冠疫苗，但是最後一劑是去年二月施打XBB疫苗，並沒有打最新的JN.1疫苗。

該男子七月初發現類流感症狀，如發燒、咳嗽，就醫前快篩陽性，後續症狀改變，出現呼吸急速、呼吸喘等，送到急診就醫，又發現血氧偏低、肺炎等因此收著加護病房，然而病況惡化併發敗血症，住院第4天過世。

新冠疫苗在7月7日至7月13日JN.1疫苗接種9834人，本季新冠疫苗累計接種246萬劑，全國接種率9.74%，65歲以上長者第一劑接種率20.14%、第二劑接種率2.81%。

新冠莫德納JN.1疫苗仍有279.5萬劑，供全民接種至疫苗屆效日9月30日為止，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另65歲以上長者等三族群建議間隔2個月後接種第兩劑。

新冠藥物庫存充足，目前庫存量：瑞德西韋17.1萬劑、倍拉維34萬人份、莫納皮拉韋2322人份、XOCOVA（舒冠效）4040人份，且仍有開口合約可叫貨。

由於新冠重症和死亡仍處相對高點，提醒65歲以上長者和各年齡慢性病患，如出現以下新冠8大重症警示症狀，請務必立刻就醫：

一、喘或呼吸困難

二、持續胸痛或胸悶

三、意識不清

四、皮膚／嘴唇或指甲床發青

五、無法進食／喝水或服藥

六、過去24小時無尿或尿量顯著減少

七、收縮壓<90mmHg

八、無發燒之情形下心跳>100次/分鐘

兒童感染新冠重症警示6大症狀：

一、發燒超過48小時

二、高燒超過39度合併發冷／冒冷汗

三、退燒後持續活動力不佳

四、退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛

五、持續性嘔吐／頭痛或腹痛

六、超過12小時未進食或解尿