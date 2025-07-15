超高齡社會照護壓力攀升 資策會智慧科技補足缺口「以 AI 打造友善社會」

2025年臺灣正式邁入超高齡社會，代表每5人中就有一位超過65歲長者。根據國發會調查，目前約有89.2萬人需要長期照護，然而第一線照服人員不足且流動率高，讓長照與醫療現場面臨沉重壓力。財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）聚焦高齡社會痛點，研發「長照AI Agent」、「智慧床墊照護系統」、「無標記動作捕捉系統」與「i-RSU 智慧路側單元」四項智慧醫療照護技術，可分別應用於居家訪視、照護機構、復健醫療與友善交通環境，這些AI技術如同該行業中經驗豐富的老師傅，不僅能精準預判並即時給予弱勢者幫助，也有效減輕照護人員的超載工作負擔。

現今社工流動率高，社會工作者年資從3個月到10年不等，還沒適應工作節奏就得立刻投身照護現場，進行訪視與後續照護專業評估，臺灣去（2024）年長照場域缺工超過4,000人，社工探訪家庭節奏緊湊的情況下，必須依經驗在超過140種的長照服務項目中快速判斷個案的需求，進行繁瑣的紙本記錄、服務建議，耗時2~3小時的文書流程讓極富熱忱與抱負的社工新手備感壓力。

資策會軟體院面對第一線照護人員工作超載與經驗傳承困難問題，研發「長照AI Agent」技術，透過訪視過程中自然語音記錄，直接由AI自動轉寫與語意理解，協助產出照護摘要並提供即時服務建議，例如安排送餐、物資協助或輔具建議，就像讓AI化身資深照護顧問，有效減少30%以上文書作業時間，有助於新進照服員快速掌握個案狀況，提升決策效率。

目前已實際在地方衛生局、民間照服機構等單位進行導入前測試，結果顯示在處理效率與實用性獲得正面回饋，展現減緩前線壓力的潛力。

針對夜間人力相對吃緊的照護機構，資策會軟體院攜手仁寶電腦與維思感創，將AI技術結合5G通訊系統與智慧床墊，開發出「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」。該系統可即時監測長者睡眠與活動狀況，並提前90秒預測離床風險，自動發送預警通知，協助照護人員即時應對。

此系統不僅有效預防跌倒事件，更大幅減少對高頻巡房的人力依賴，系統已實際導入多家照護機構，累計服務逾6,000人次，顯著提升照護安全性並改善工作條件。該系統榮獲2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），展現臺灣在智慧照護與AI通訊整合應用領域的科技軟實力。

除了聚焦照護現場，AI在復健醫療及公共安全的應用也是刻不容緩。針對復健領域，有別於傳統步態、姿勢評估，需要使用價格高昂、檢測耗時3至4小時的穿戴裝置，資策會軟體院研發的「AI無標記動作捕捉系統」，只需要四台高解析度相機，檢測者也無需穿戴感測器，穿著日常服裝即可完成步態與姿勢評估，整個檢測過程短短五分鐘即可完成，準確率高達95%且明顯提升檢測效率。

「AI無標記動作捕捉系統」能精確判斷關節活動度與跌倒風險，為脊椎損傷及退化性疾病患者的復健計畫提供科學依據，目前也實際導入高雄長庚、臺北榮總。

在交通安全方面，弱勢行人過馬路總讓人看得心慌慌，隨著綠燈秒數倒數，使用輪椅或行動不便者僅能吃力地加快速度趕在紅燈前走完，還需注意轉彎車是否有意識到輪椅高度的視野死角等。

因此，資策會開發的「i-RSU智慧路側單元」，運用AI影像辨識技術，能即時偵測輪椅用路人穿越路口的動態，並透過電子看板警示鄰近駕駛人前方有輪椅行人，請減速讓行，該系統更榮獲2024年WITSA ICT Excellence Award 「Smart Cities Awards」首獎；而所使用技術目前也已部署於全臺超過200處高風險路口及醫療機構周邊，顯著提升行人安全，打造更友善的道路環境。

資策會軟體院院長蒙以亨表示：「在高齡化浪潮下，照護與安全的挑戰已不再只是醫療領域的責任，而是整個社會系統共同面對的課題。我們期待透過AI深入長照、復健、交通等第一線場域，不只是提供工具，更是將專業照護人員多年累積的經驗與智慧，轉化為科技可以承接與傳遞的力量。