新制！8月起公費流感藥劑 增產後婦女、肥胖兒少兩對象

目前流感疫情處在全年最低點，上周類流感就診7萬8503人次為今年最低，已經連續7周下降。疾管署發言人羅一鈞表示，今年8月1日起擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，新增產後2周內婦女，以及未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位。

疾管署參考世界衛生組織（WHO），與美國疾病管制中心公布的指引，以及台灣感染症醫學會及台灣兒童感染症醫學會建議，在今年5月14日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組會議諮詢專家委員意見後，將自今年8月1日起，針對孕婦經評估需及時用藥者，增列「產後兩周內之婦女」，以及肥胖之類流感患者（BMI≧30），增列「未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位」也可使用。

羅一鈞指出，根據國際指引、相關醫學會及文獻資料顯示，產後2周內婦女處於免疫系統尚未完全恢復的階段、感染流感後發生併發症及死亡風險較高；而肥胖者為已知感染流感住院率較高且恢復狀況較差者，原公費條件BMI≧30，未涵括兒童青少年BMI肥胖定義，因此本次增列。

羅一鈞說，兩類對象人口數分別為產後2周內婦女每年13.5萬和肥胖兒少36.7萬人。國內公費流感抗病毒藥劑現庫存299.9萬人份，占全人口12.8%。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構（詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢)，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。