博愛座改優先席恐加深世代對立？衛福部：盼民眾發揮公民素養

年輕世代與高齡長者，因博愛座讓座發生爭執事件頻傳，立法院今天通過「身障權法」第53條修正案，博愛座正式走入歷史，改稱優先席，優先乘坐對象也從老弱婦孺，改為有實際需求者。衛福部社家署代理署長周道君說，條文公布後將與交通主管機關合作，持續研修優先席圖示、標示等調整，並鼓勵民眾發揮公民素養，彼此溝通讓隱性需求者也能優先使用座位。

周道君說，優先席主要於交通場域運用，衛福部將與交通主管機關研商條文標示調整，至於民團提出，應提供優先席需求貼紙，供民眾領取使用，國外也有類似做法，讓有優先座位需求者，藉由貼紙標示讓其他乘車民眾了解，雖本次修法僅針對座位標示，但實務上是否可導入民眾「身上」標示，衛福部在法律正式公布後，也將啟動相關討論。

不過，三讀消息一出，有民眾擔心，未來搭乘捷運，恐陷入「人人都自稱有需求」窘境，世代對立反而加深。對此，周道君表示，身障權法有關優先席規範，是基於推動公民素養，沒有違反者如何裁處相關條文，雖然習慣需要時間改變，仍鼓勵民眾有需要就可以乘坐，同時不樂見「自稱需要，但其情況多數人不認為需要」者，隨意乘坐優先席。

周道君表示，本次身障權法單條修法，除改變博愛座名稱外，也將適用對象從過去認知的老弱婦孺，調整為實際有需求者，盼日後有「隱性需求者」，即使自認不符老弱福如定義，也可不必擔心他人異樣眼光，表達需求、使用優先席，盼使用交通運具民眾，與有需求者良好溝通，發揮公民素養，讓有需求者都能獲得保障。