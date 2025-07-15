暑假出國旅遊要小心！肺炎鏈球菌感染來襲 「血清型3」最毒

進入暑假旅遊旺季，國際間傳染病疫情頻傳，專家呼籲，大批國內外旅遊人潮恐增加細菌與病毒交叉感染機率，無論是否計畫出國都須提高警覺。以近期病例數創新高的肺炎鏈球菌感染為例，「血清型3」是國人不可忽視的血清型，應及早預防。

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，肺炎鏈球菌中的「血清型3」是最容易引發突破性感染的高風險型別。根據國際權威期刊「The Lancet」最新監測資料，在全球41個長期接種PCV13（13價）的國家中，包括國人常赴日旅遊與境外旅客來台頻繁的日本與香港，血清型3仍是造成5歲以下兒童感染侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）的主要型別。

研究發現，部分血清型3菌株已出現結構變異，對PCV13產生免疫逃脫現象，使其在高疫苗覆蓋地區仍持續流行。黃高彬提醒，家中若有1歲以下嬰幼兒，更應及早規畫公費與自費疫苗接種；在考量疫苗時，應選擇針對難纏的血清型3具有較高保護力的疫苗，建立完整防線。

黃高彬指出，肺炎鏈球菌有超過100種血清型，在國內前5大感染型別中，以「血清型3」最為難纏。這隻細菌的特殊構造、外層莢膜特別厚，就像穿了件「羽絨外套」，能抵擋人體產生的抗體攻擊，導致保護力較其他型別低2至3成，高風險族群要特別當心。

5歲以下幼童、尤其是1歲以下嬰兒，因免疫系統尚未成熟，是肺炎鏈球菌感染的高風險族群。嬰幼兒即便接種疫苗，仍可能出現高燒、咳嗽、呼吸急促，嚴重時甚至血氧驟降，不容小覷。若細菌入侵血液或腦部，恐引發菌血症、腦膜炎等重症，不僅危及生命，也可能影響日後發育。

目前國內公費疫苗政策採1歲前2劑、1歲後1劑的「2+1」打法，於寶寶出生後第2個月、4個月及12-15個月間各打一劑。近年國際間研究發現，這種接種方式較容易發生突破性感染，特別是「血清型3」。建議在此基礎上，於6個月時自費補打一劑PCV13（13價）或PCV15（15價），升級成「3+1」打法，是CP值高又可增強保護力的選擇。

若寶寶已接種過PCV13，第六個月仍可銜接PCV15補強，兩者不會互相衝突。至於12個月最後一劑，家長要選擇接種公費PCV13，或是自費PCV15皆安全性無虞。黃高彬提醒，帶嬰幼兒出國旅遊，可考慮在出遊前把疫苗打好打滿，獲得更全面的保護。