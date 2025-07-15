預防失智要控制三高 也要遠離空汙

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】預防失智要保護聽力、維持視力，還有控制三高、遠離空汙！台灣失智症協會結合插畫「胡子碰碰」，15日於記者會推出新的失智預防指引。協會理事長徐文俊提醒，失智症除了記憶力衰退外，還有語言表達困難、理解視覺與空間關係出現障礙等症狀；醫師王培寧呼籲，要保持良好飲食、避免過胖（BMI在18.5-24之間）。

避免壞膽固醇過高

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症不只各界熟知的記憶力衰退，還包括語言表達困難、理解視覺與空間關係出現障礙、情緒或個性轉變、逐漸退出職場或社交活動等多項症狀，前期症狀也與罹患失智症類型相關，民眾應提高覺察、及早評估。他指出，了解失智症警訊有助守護大腦健康，且更容易辨識出需要協助的對象。

「預防失智從均衡飲食、規律運動、保持社會連結做起！」失智症協會醫師王培寧強調，民眾還可多維持學習與興趣，且要預防及控制三高，避免頭部受傷、憂鬱、抽菸與過量飲酒。另外，近年來國際也開始關注新興風險因子，包括鼓勵保護視力與聽力、降低空氣汙染與避免壞膽固醇過高，呼籲持續關注相關知識。

失智病友現身說法

失智症代表李鴻麟吃力地分享說，之前就醫確定為心冠肺炎，隨後覺得沒有完全痊癒，再次就醫後被醫生判定有失語症，進一步檢查則有失智症。他覺得自己的身體有很多變化，包括視力大大受到影響，慶幸發現得早。因此他鼓勵民眾，預防失智最重要的是運動，還有保持社會互動，且若有疑似症狀，一定要提早就醫。

此次活動，失智症協會也與日本人氣插畫家金澤信合作，透過筆下著名角色「胡子碰碰」的溫暖療癒圖像，推出「失智症10大警訊」、「預防失智，現在開始」等宣傳品，盼讓更多民眾，尤其是年輕族群了解相關資訊。王培寧強調，很多警訊要從中年就開始注意，而非老年。

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