貢寮海祭來了！河海音樂季襲福隆 邊聽樂邊追山海風光

深受樂迷期待的夏日音樂盛會「2025新北市河海音樂季－貢寮場」將於7月26日至27日登場，地點在東北角知名的福隆海水浴場，隨著音浪席捲貢寮，市府也號召遊客延伸旅程，一同探索東北角山海秘境與在地美食，展開一趟結合音樂、自然與味覺的「夏の旅」。

觀旅局表示，今年活動不僅延續過往熱情氛圍，更結合貢寮特色景點規畫主題路線，從人文古道到海岸奇岩，再到海女小吃與網美咖啡館，讓旅人走一趟，就深深愛上貢寮。

喜歡登山健行的民眾可走訪「草嶺古道」，踏上昔日挑夫之路，遠眺藍色太平洋；或是挑戰「桃源谷步道」，沿山稜線步行，享受草原與海風交織的壯闊風景。也可走訪台灣極東地標「三貂角燈塔」，一覽海天一線的遼闊天際線。

觀旅局推薦，想接觸在地文化的遊客，別錯過「卯澳石頭古厝群」，保留舊時聚落樣貌，展現濃厚人文氣息；而「萊萊地質區」則以奇岩景觀與自然地貌吸睛，為地質迷必訪景點。

熱愛水上活動者，則可安排「北勢坑」溯溪、探訪「九孔池」了解養殖生態，或前往「龍洞灣」感受海蝕地形與潛水魅力，傍晚則可漫步於「馬崗潮間帶」，近距離觀察海洋生物，體驗大自然律動。

美食方面也不容錯過。從福隆車站旁的經典鐵路便當，到分布在海岸線上的文青咖啡館與海景餐廳，再到由海女現撈現煮的在地海產、鮑魚料理，從樸實到高端，滿足旅人不同味蕾。觀旅局表示，來一趟貢寮，不只聽見音樂，更能「吃飽喝足玩透透」。