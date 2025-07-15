快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

貢寮海祭來了！河海音樂季襲福隆 邊聽樂邊追山海風光

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台灣極東地標「三貂角燈塔」，感受東北角海岸壯麗的天際線。圖／新北市觀旅局提供
台灣極東地標「三貂角燈塔」，感受東北角海岸壯麗的天際線。圖／新北市觀旅局提供

深受樂迷期待的夏日音樂盛會「2025新北市河海音樂季－貢寮場」將於7月26日至27日登場，地點在東北角知名的福隆海水浴場，隨著音浪席捲貢寮，市府也號召遊客延伸旅程，一同探索東北角山海秘境與在地美食，展開一趟結合音樂、自然與味覺的「夏の旅」。

觀旅局表示，今年活動不僅延續過往熱情氛圍，更結合貢寮特色景點規畫主題路線，從人文古道到海岸奇岩，再到海女小吃與網美咖啡館，讓旅人走一趟，就深深愛上貢寮。

喜歡登山健行的民眾可走訪「草嶺古道」，踏上昔日挑夫之路，遠眺藍色太平洋；或是挑戰「桃源谷步道」，沿山稜線步行，享受草原與海風交織的壯闊風景。也可走訪台灣極東地標「三貂角燈塔」，一覽海天一線的遼闊天際線。

觀旅局推薦，想接觸在地文化的遊客，別錯過「卯澳石頭古厝群」，保留舊時聚落樣貌，展現濃厚人文氣息；而「萊萊地質區」則以奇岩景觀與自然地貌吸睛，為地質迷必訪景點。

熱愛水上活動者，則可安排「北勢坑」溯溪、探訪「九孔池」了解養殖生態，或前往「龍洞灣」感受海蝕地形與潛水魅力，傍晚則可漫步於「馬崗潮間帶」，近距離觀察海洋生物，體驗大自然律動。

美食方面也不容錯過。從福隆車站旁的經典鐵路便當，到分布在海岸線上的文青咖啡館與海景餐廳，再到由海女現撈現煮的在地海產、鮑魚料理，從樸實到高端，滿足旅人不同味蕾。觀旅局表示，來一趟貢寮，不只聽見音樂，更能「吃飽喝足玩透透」。

觀旅局強調，今年河海音樂季不只是一場音樂活動，而是融合「山海風景」、「原創音浪」與「在地風味」的全方位感官饗宴，誠摯邀請民眾放慢腳步，與自然共舞，享受夏日限定的貢寮魅力。

新北市觀旅局推薦熱愛海邊的朋友可以在台灣最東邊的漁村-馬崗漁港品嘗季節海味料理，讓人邊看海景邊享受味蕾饗宴。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局推薦熱愛海邊的朋友可以在台灣最東邊的漁村-馬崗漁港品嘗季節海味料理，讓人邊看海景邊享受味蕾饗宴。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北市河海音樂季－貢寮海洋音樂祭」7月26日、27日登場。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北市河海音樂季－貢寮海洋音樂祭」7月26日、27日登場。圖／新北市觀旅局提供

音樂 貢寮 草嶺古道 咖啡館

延伸閱讀

靈鷲山攜手福容飯店愛地球 號召到福隆淨灘、看沙雕

新北貢寮德心街綠美化成果亮眼 打造民眾休憩新亮點

新北貢寮嵩陽街道路改善完工 拓寬提升用路安全

新北營造海洋熱帶雨林 貢寮棲地復育3000株珊瑚

相關新聞

博愛座拍板改名優先席 北捷曝下一步

立法院今天三讀通過將博愛座改為優先席，適用對象也從老弱婦孺改為有實際需求者，相關大眾運輸也得跟進調整，平均日運量200多...

颱風最快周五前後形成 粉專曝距台遠近關鍵

位於菲律賓東方的熱帶擾動，持續醞釀發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將進入快速整合的階段，順利的話，周五前...

林俊傑自曝「心跳亂了節奏」 醫示警：發病恐是這三大原因

歌手林俊傑上月底在北京鳥巢舉辦9場「JJ20 FINAL LAP」世界巡演，7月13日是最終場，他拋出震撼彈，去年4月，...

夏天選錯太陽眼鏡傷眼！醫曝玫瑰色僅裝飾…「這色」千萬別選

夏天陽光熾熱，紫外線(UV)強烈，容易對眼睛造成傷害，且傷害會隨時間累積，增加白內障及黃斑部病變的風險。振興醫院眼科部一...

風災淹水讓藥品受潮 藥師：這款藥千萬不能停…快重領

丹娜絲颱風襲台，中南部傳出嚴重災情，許多民眾家中淹水、屋頂被掀，並停電多日，更有民眾在修理屋頂時，疑心血管疾病因素猝逝。...

馬桶堵塞怪罪衛生紙？彭啓明重申「安心丟」：相信科學不要相信感覺

我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近10年，但根據環境部近幾年統計顯示，近3年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率超過6成，政策推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。