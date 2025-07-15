老人虐待案件數連5年上升 法醫：頸部傷勢不介入「下次只剩屍體」

衛福部統計，近5年老人保護通報案件逐年攀升，截至113年案件數總計高達2萬4396件，雙方關係以子女、孫子女對父母、祖父母施暴為大宗，占比高達55%。衛福部保護司司長張秀鴛說，老人保護通報案件攀升與超高齡社會有關，長者身體、精神脆弱，家庭風暴容易產生，衝突發生情況，以親屬間相處問題為主，占60%。

據統計，109年老人保護案件數量為1萬5610件，5年間成長至2萬293件，卑親屬對尊親屬施暴，即子女、孫子女對父母、祖父母施暴原因，以精神暴力占最大宗，比率為53%，其次為肢體暴力，占37%。張秀鴛指出，精神暴力範疇包括卑親屬對尊親屬視而不見、就醫而未協助就醫、疏忽照顧等，都是精神暴力範疇。

張秀鴛說，分析卑親屬對尊親屬施暴原因，親屬相處問題占60%，精神疾病發作占16%、財務問題占15%、酒後有醉意占14%，實務情況包括長者與子女雙方生活習慣、工作態度認知不同，子女在家當啃老族，取財不得產生家暴，也是常見案例樣態，及早改善子女與老年父母親子互動關係，引進資源文定相對人身心，妥適處理家內財務問題相當重要。

從事老人虐待驗傷多年，高醫大附醫病理部顧問醫師尹莘玲表示，第一線觀察，許多受暴長者擔心「家醜不可外揚」，會自稱傷勢是摔倒導致，但意外傷與受暴傷部位、形式均有不同，大部分老人虐待傷害部位集中於「頭、臉、頸、軀幹、上肢」，傷勢若出現皮下出血、瘀傷、跌倒骨折，很有可能是老人受虐或照顧疏失徵兆。

一位老虐個案被照服員發現頸部有傷，通報社會局後，轉介高醫驗傷。尹莘玲表示，長輩送至診間時，不斷責罵醫療團隊多事，她「在罵聲中完成驗傷」，發現對方頸部瘀傷是被兒子掐頸導致，緊急告訴社會局社工，頸部虐傷個案，若不積極介入，再通報時遭殺害機率為其他類型個案10倍以上，「不積極處理，下次再看到就是一具屍體。」

張秀鴛表示，長輩受虐通報時，常顧忌「面子問題」，擔心「通報後，這個家就完了」，或憂心孫子、子女日後無法在社會立足，而不願通報地方政府家防中心或向警察單位求助，除透過宣導破除迷思，鼓勵照顧者使用長照資源減輕照護壓力外，與長者接觸的相關從業人員如照服員等，也應發揮互助精神協助通報。 高醫大附醫病理部顧問醫師尹莘玲表示，大部分老人虐待傷害部位集中於「頭、臉、頸、軀幹、上肢」，傷勢若出現皮下出血、瘀傷、跌倒骨折，很有可能是老人受虐或照顧疏失徵兆。記者林琮恩／攝影

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