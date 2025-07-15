借錢給陌生人、亂闖紅綠燈 失智十大警訊助揪早發失智

61歲的李先生，3年前因為確診新冠肺炎，雖然痊癒卻一直覺得有長新冠的不適症狀，進一步就醫檢查，神經科診斷為失語症、失寫症。轉至台大醫院，確定是早發型阿茲海默症，雖然晴天霹靂，但轉念坦然接受，積極找社會資源延緩惡化，包括至失智據點運動、上課、促進人際社交。

「絕對不要跟社會失去連結，失去人際互動刺激，可能造成活動降低及憂鬱。」李先生表示，除了經常到據點參與活動、失智症相關課程等，他還有一個製作「失智症脫口秀」的夢想，無奈失寫症無法寫腳本，無法用完整字句準確表達想法，他希望大眾能更發揮同理心，讓失智者被社會接納。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症並不是單一疾病，而是多種病因的症狀組合。以目前台灣社區失智症流行病學調查結果，全國65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，粗估已逾37萬失智人口。其中，大約有1.5萬人為65歲以下的年輕型失智症患者，對社會帶來嚴峻挑戰。

徐文俊說，失智症有跡可循，台灣失智症協會發布全新整理的「失智症十大警訊」與「預防失智」文宣，將重要訊息以淺顯易懂的圖文傳遞給民眾，並提醒：掌握風險因子、提早辨識警訊，從日常生活保護大腦健康。

失智症十大警訊

1. 記憶力減退影響到生活：遺忘的頻率提高，即使經常提醒也無法想起約定或說過的話。

2. 計畫事情或解決事情有困難：在規畫及執行任務上出現困難，注意力及處理能力也容易下降。

3. 無法勝任原本熟悉的事務：原本熟悉的事務會忘記或遺漏既定的步驟，無法順利完成。

4. 對時間、地點感到混淆：常搞不清楚年月、白天或晚上，甚至在熟悉的環境迷路。

5. 有困難理解影像視覺或空間關係：在閱讀、距離判斷、辨識顏色差異上出現困難。

6. 語言表達或書寫有障礙：出現難以搜尋詞彙、理解語言困難等狀況，無法流暢對談或書寫。

7. 東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力：物品放在不合理或不恰當的位置，無法回頭尋找。

8. 判斷力變差或減弱：易作出不恰當的行為，例如借錢給陌生人、穿著不適當、未注意到紅綠燈等。

9. 從職場或社交活動中退出：嗜好、運動、社交、工作逐漸減少，變得被動、人際退縮。