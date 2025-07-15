博愛座拍板改名優先席 北捷曝下一步

立法院今天三讀通過將博愛座改為優先席，適用對象也從老弱婦孺改為有實際需求者，相關大眾運輸也得跟進調整，平均日運量200多萬的台北捷運表示，將等交通部會商衛福部將優先席標示統一圖示，再配合宣導。

北捷說，交通部會商衛生福利部，就優先席標示訂定統一圖示，供各大眾運輸工具業者運用，於統一全國一致性標示後，配合交通部會同衛生福利部研議「優先席」多元宣導措施，與國內各大眾運輸工具業者共同宣導。

北捷說，目前持續使用廣播、月台跑馬燈、海報等各種宣導管道，並加強人員廣播提醒，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。

立法院今三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正案，將現行的博愛座改為優先席。依法，大眾運輸工具應規畫設置，便於各類身心障礙者行動與使用的無障礙設施及設備；未提供對號座的大眾運輸工具，應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座，其比率不低於總座位數15%；並視需要標示或播放提醒禮讓座位的警語。