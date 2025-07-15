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赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。圖／ingimage
飯店示意圖。圖／ingimage

由於各國文化風情不同，到國外旅遊時，平常習以為常的事在當地人眼裡可能是沒禮貌的行為。日本一家飯店日前發布「希望旅客不要做的5件事」，多數人認為都是基本常識，但每家飯店規定或許都有微妙的不同，旅客入住時有疑慮還是詢問工作人員比較好。

大阪一家飯店「難波大國町瑞立夫飯店」近日在TikTok上發布一則「日本飯店員工希望旅客不要做的5件事」影片，分別為：

1.沒關電視就退房

2.在公共空間穿著睡衣與拖鞋

3.在房間染髮

4.退房後帶走房卡

5.超過退房時間仍占用房間

對此不少網友認為這些都是基本常識，不過關於「在公共空間穿著睡衣與拖鞋」仍有討論空間，有人表示，自己在日本住過的每家飯店，遇到的人都是穿著飯店拖鞋和睡衣在公共空間裡活動，「工作人員只有說不要穿著拖鞋和睡衣離開建築（飯店）」。

@hotelreliefnamba2

TOP5 Things Hotel Staff in Japan Wish Guests Wouldn’t Do🙅 #japan #osaka #hotel #japantravel #traveltojapan #hotelrelief #osakahotel

♬ NIGHT DANCER - imase

難波大國町瑞立夫飯店也有另外上傳一則影片，提醒外國旅客5件日本住宿小知識，其中也再度提到「拖鞋和睡衣、或飯店提供的浴衣，只能在房間裡穿」，強調在公共場所（即使只是去便利商店）這種穿著不太恰當。另外幾件住宿小知識為：

1.不要穿著鞋子踩上榻榻米

2.在大眾浴池時，不要把毛巾泡到水裡，可以留在浴池外或放在頭上

3.不需要給小費

4.如果沒有飯店櫃台人員不須特別驚訝，現在不少飯店櫃台都改用機器人或QR Code來辦理住宿

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