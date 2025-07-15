赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

由於各國文化風情不同，到國外旅遊時，平常習以為常的事在當地人眼裡可能是沒禮貌的行為。日本一家飯店日前發布「希望旅客不要做的5件事」，多數人認為都是基本常識，但每家飯店規定或許都有微妙的不同，旅客入住時有疑慮還是詢問工作人員比較好。

大阪一家飯店「難波大國町瑞立夫飯店」近日在TikTok上發布一則「日本飯店員工希望旅客不要做的5件事」影片，分別為：

對此不少網友認為這些都是基本常識，不過關於「在公共空間穿著睡衣與拖鞋」仍有討論空間，有人表示，自己在日本住過的每家飯店，遇到的人都是穿著飯店拖鞋和睡衣在公共空間裡活動，「工作人員只有說不要穿著拖鞋和睡衣離開建築（飯店）」。

難波大國町瑞立夫飯店也有另外上傳一則影片，提醒外國旅客5件日本住宿小知識，其中也再度提到「拖鞋和睡衣、或飯店提供的浴衣，只能在房間裡穿」，強調在公共場所（即使只是去便利商店）這種穿著不太恰當。另外幾件住宿小知識為：