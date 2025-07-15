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影／綠色和平呼籲政府 應加速減碳和能源轉型

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
綠色和平上午舉行記者會，公布最新針對氣候變遷議題的調查結果，推算出未來的高溫情景下，兒童將會被高溫「偷走」了多少戶外遊玩時光。記者曾學仁／攝影
綠色和平上午舉行記者會，公布最新針對氣候變遷議題的調查結果，推算出未來的高溫情景下，兒童將會被高溫「偷走」了多少戶外遊玩時光。記者曾學仁／攝影

綠色和平上午在綠色和平台北辦公室舉行「被高溫偷走的童年：氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告發表記者會，公布最新針對氣候變遷議題的調查結果，推算出未來的高溫情景下，兒童將會被高溫「偷走」了多少戶外遊玩時光。

綠色和平報告揭露，高溫導致兒童(0-14歲)戶外活動熱傷害風險遽增，光是在2023年的夏季(5-9月)中，已有52天，將近兩個月是暴露在熱傷害風險當中，根據衛福部統計，2025年6月底全台熱傷害就醫人數已逾624人次。而2025年5月因高溫導致兒童與青少年熱傷害的就診人次達29人，比2024年同期的超逾2倍，顯示今年夏季可能面臨更嚴峻的高溫挑戰，綠色和平呼籲政府應加速減碳和能源轉型進度、加強兒童戶外活動空間的氣候舒適性及建立兒童照顧氣候調適補貼。

綠色和平上午舉行研究報告發表記者會，公布最新針對氣候變遷議題的調查結果，呼籲政府應加速減碳和能源轉型進度、加強兒童戶外活動空間的氣候舒適性及建立兒童照顧氣候調適補貼。記者曾學仁／攝影
綠色和平上午舉行研究報告發表記者會，公布最新針對氣候變遷議題的調查結果，呼籲政府應加速減碳和能源轉型進度、加強兒童戶外活動空間的氣候舒適性及建立兒童照顧氣候調適補貼。記者曾學仁／攝影

高溫 風險 綠色

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