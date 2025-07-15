聽新聞
0:00 / 0:00
影／綠色和平呼籲政府 應加速減碳和能源轉型
綠色和平上午在綠色和平台北辦公室舉行「被高溫偷走的童年：氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告發表記者會，公布最新針對氣候變遷議題的調查結果，推算出未來的高溫情景下，兒童將會被高溫「偷走」了多少戶外遊玩時光。
綠色和平報告揭露，高溫導致兒童(0-14歲)戶外活動熱傷害風險遽增，光是在2023年的夏季(5-9月)中，已有52天，將近兩個月是暴露在熱傷害風險當中，根據衛福部統計，2025年6月底全台熱傷害就醫人數已逾624人次。而2025年5月因高溫導致兒童與青少年熱傷害的就診人次達29人，比2024年同期的超逾2倍，顯示今年夏季可能面臨更嚴峻的高溫挑戰，綠色和平呼籲政府應加速減碳和能源轉型進度、加強兒童戶外活動空間的氣候舒適性及建立兒童照顧氣候調適補貼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言