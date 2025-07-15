聽新聞
0:00 / 0:00
颱風最快周五前後形成 粉專曝距台遠近關鍵
位於菲律賓東方的熱帶擾動，持續醞釀發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將進入快速整合的階段，順利的話，周五前後有機會增強為颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當日本南方的熱帶擾動95Ｗ快速北上後，位於日本東南方的太平洋高氣壓快速增強、西伸，將引導這個熱帶系統朝西北轉西北西移動，「周末期間通過巴士海峽」的機率較高，並持續朝中國華南前進，直接侵襲台灣的機率屬中等偏低。
這個熱帶系統對台灣天氣影響程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，需視距離台灣有多近，未來幾日高壓增強速度，將是關鍵。
至於對天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五東半部及恆春容易下雨，其餘地區午後雷陣雨。周六、周日受熱帶低壓或颱風外圍環流影響，降雨範圍再擴大。中、南、東部容易雷陣雨，其餘地區以午後雷陣雨為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周當這個熱帶低壓抵達南海後，菲律賓東方很快的會有另一個熱帶系統出現，這個系統要特別注意，但目前變數仍大，仍需幾天時間觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言