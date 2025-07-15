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颱風最快周五前後形成 粉專曝距台遠近關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
當日本南方的熱帶擾動95Ｗ快速北上後，位於日本東南方的太平洋高氣壓快速增強、西伸，將引導這個熱帶系統朝西北轉西北西移動，「周末期間通過巴士海峽」的機率較高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
當日本南方的熱帶擾動95Ｗ快速北上後，位於日本東南方的太平洋高氣壓快速增強、西伸，將引導這個熱帶系統朝西北轉西北西移動，「周末期間通過巴士海峽」的機率較高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

位於菲律賓東方的熱帶擾動，持續醞釀發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將進入快速整合的階段，順利的話，周五前後有機會增強為颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當日本南方的熱帶擾動95Ｗ快速北上後，位於日本東南方的太平洋高氣壓快速增強、西伸，將引導這個熱帶系統朝西北轉西北西移動，「周末期間通過巴士海峽」的機率較高，並持續朝中國華南前進，直接侵襲台灣的機率屬中等偏低。󠀠

這個熱帶系統對台灣天氣影響程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，需視距離台灣有多近，未來幾日高壓增強速度，將是關鍵。󠀠

至於對天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五東半部及恆春容易下雨，其餘地區午後雷陣雨。周六、周日受熱帶低壓或颱風外圍環流影響，降雨範圍再擴大。中、南、東部容易雷陣雨，其餘地區以午後雷陣雨為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周當這個熱帶低壓抵達南海後，菲律賓東方很快的會有另一個熱帶系統出現，這個系統要特別注意，但目前變數仍大，仍需幾天時間觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 日本

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