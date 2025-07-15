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丟錯最高罰6000！咖啡渣不是一般垃圾 內行曝消耗法：很實用

聯合新聞網／ 綜合報導
根據廢棄物清理法規定，廢棄咖啡渣若丟垃圾桶最高恐罰6000元。 示意圖／ingimage
根據廢棄物清理法規定，廢棄咖啡渣若丟垃圾桶最高恐罰6000元。 示意圖／ingimage

人手一杯咖啡的時代，許多人也習慣善用咖啡渣來除臭或當作肥料。一名網友在論壇「mobile01」發文詢問，自家有太大量的咖啡渣不知道該怎麼辦，不少網友回覆直接丟棄，事實上，直接丟垃圾桶可能會收到來自衛生局的罰單。

一名網友求救，原本家裡都是拿咖啡渣去當花盆的營養土或是裝袋當除臭劑，不過隨著產量增多，現在一包包放在一旁晾乾，有點不知如何是好，直接丟掉又覺得浪費，想知道有沒有其他比較實用的利用方式。

貼文下方網友紛紛提供建議，「你可以拿去給專門做咖啡紗的業者，就可以做成衣物」、「我家是曬乾後當花肥，一定要曬乾不然會發霉」、「沒有曬，直接灑在樹木周圍，因此今年梅樹結了很多果實成就感滿滿」、「去除家中異味、疏通排水孔、去除油污、打亮地板、軟嫩肉質、消腫與黑眼圈、去角質、護髮」、「我會裝在菸灰缸裡，方便熄煙、減少菸味」。

也有網友提醒咖啡渣需丟至廚餘桶，不僅是咖啡渣，茶葉、果皮等廚房廢物都是有機物視為廚餘，在台灣雖然再利用機率低，不過嚴格分類有助於減少焚化爐壓力。

根據廢棄物清理法》12條規定，民眾應將廢棄物依規定分類為「資源」、「廚餘」及「一般垃圾」，分別送至資源回收車、垃圾車加掛之廚餘回收桶及垃圾車，如未落實分類，依據第50條，可處以新台幣1,200元至6,000元之罰鍰，且限期改善，若屆期未完成改善者，按日連續處罰。

罰款 環保 廢棄物 廚餘 垃圾車 咖啡

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