猩紅熱進入流行高峰 醫提醒警覺「草莓舌」等典型症狀

猩紅熱近期呈現上升趨勢，進入好發期，兒科醫師提醒家長提高警覺。此病由A群溶血性鏈球菌引起，傳染力強，好發於5至15歲兒童。由於初期症狀與一般感冒相似，如喉嚨痛、發燒、頭痛等，常易被忽視，導致延誤治療。若出現「草莓舌」、粗糙紅疹及指尖脫皮等典型症狀，應及早就醫檢查，以免病情惡化並引發嚴重併發症。

台北慈濟醫院兒科部醫師李致任指出，猩紅熱雖可透過抗生素有效治療，但若未及時發現，可能引起中耳炎、肺炎、腎絲球腎炎、風濕性心臟病，甚至罕見的中毒性休克，後果不容輕忽。他說明，診斷方式以臨床症狀為主，必要時進行咽喉培養檢查確認病原菌，治療上則以盤尼西林或安莫西林等抗生素為主，療程約10天，即便症狀緩解也須完整服藥，避免復發或抗藥性產生。

李致任醫師舉例，院內近日收治一名9歲男童「奇奇」，連續多日高燒不退，家屬曾帶往診所就醫，但病情未見改善，且開始出現粗糙紅疹與指尖脫皮。家人隨即帶他轉往醫院急診，當時奇奇除持續發燒外，還有喉嚨紅腫、扁桃腺化膿，舌頭表面呈紅色凹凸狀的「草莓舌」。經咽喉分泌物檢驗，確認為感染A群溶血性鏈球菌，診斷為猩紅熱。