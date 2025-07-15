刮刮樂「超級777」「財富滿載」 頭獎皆為200萬元

台灣彩券公司15日推出每張售價新臺幣200元的2款刮刮樂新品「超級777」與「財富滿載」，頭獎皆為200萬元，經典數字7主題遊戲「超級777」，獎金規劃與票面都與數字7相呼應，除了規劃多種遊戲玩法外，還有機會刮出雙倍獎金；「財富滿載」票面上以滿載金幣鑽石的黃金列車穿梭在城市中，象徵富貴與財運大發；2款新品總獎項超過330萬個，總獎金逾13.5億元。

「超級777」每張售價200元，為經典數字7的主題遊戲，票面設計與數字7為呼應，以色彩繽紛耀眼的「777」為主軸並搭配閃亮湛藍的背景，提供多種玩法且有多次中獎機會，遊戲刮區內特別設置獎金加倍符號，讓民眾有機會刮出雙倍獎金，充滿刺激與樂趣，獎金結構亦圍繞在與「7」相關的獎項，如700、1,400、7,000、14,000與70,000元，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.14%。

全新主題「財富滿載」每張售價200元，票面上滿載金銀財寶的黃金列車穿梭在繁華城市中，金幣漫天飛撒，奢華又具富貴感，遊戲玩法簡單有趣，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」、刮出3個相同金額或任一局中刮出3個相同符號即得對應獎金，要讓民眾刮好運迎財富，1,000元（含）以上的獎項超過14萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率32%。