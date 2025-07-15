55歲男頸肩痛保守治療均無效 微創人工椎間盤置換為他解除疼痛

1名55歲男性有頸椎壓迫症狀，雖接受各種保守治療，但成效時好時壞，今年初開始手麻、頸痛，且麻木感從手指延伸到前臂，甚至讓他徹夜難眠，精神狀況大不如前。所幸經醫師為他進行微創人工椎間盤置換手術，才獲大幅改善。

患者說，他8年前就飽受頸部痠痛之苦，看到身旁友人術後狀況有好有壞，讓他寧嘗試物理治療、注射以及針灸等各種保守治療，只是效果不如預期，直到近來症狀加劇，才決定就醫諮詢。

亞洲大學附屬醫院神經外科醫學中心副院長林志隆說，經磁振造影（MRI）檢查，確認患者的頸椎C56及C67節頸椎間盤嚴重突出，已經壓迫到脊髓與神經根，是典型的「低位頸椎間盤突出症」，這種病症在40歲以上族群中相當常見，尤其長時間使用電腦、低頭看手機者，更是高風險族群。

他說，頸椎間盤突出主要是因椎間盤退化或外力傷害所致，正常的椎間盤可作為脊椎骨之間的緩衝結構，一旦退化、破裂，內部的髓核就可能外移並壓迫神經，進而引起麻木、痠痛甚至肢體無力，不及時處理恐會進一步發展為脊髓型頸椎病，造成永久性神經傷害。

林志隆說，「人工頸椎間盤置換術」技術已經十分成熟，手術過程中，會從頸部前側進行微創切口，取出壓迫神經的病變椎間盤，再植入具原生椎間盤彈性與旋轉功能活動度的人工椎體。這種人工椎間盤由鈦合金材質與醫療級高分子材料製成，設計，手術後可以保留頸椎自然的活動度，十分適合需維持工作與活動品質的患者。

他說，手術時間大約3小時，患者術後當天即能下床活動，一周內症狀明顯改善，且握力顯著增加，且睡眠品質也大幅好轉。