55歲男頸肩痛保守治療均無效 微創人工椎間盤置換為他解除疼痛
1名55歲男性有頸椎壓迫症狀，雖接受各種保守治療，但成效時好時壞，今年初開始手麻、頸痛，且麻木感從手指延伸到前臂，甚至讓他徹夜難眠，精神狀況大不如前。所幸經醫師為他進行微創人工椎間盤置換手術，才獲大幅改善。
患者說，他8年前就飽受頸部痠痛之苦，看到身旁友人術後狀況有好有壞，讓他寧嘗試物理治療、注射以及針灸等各種保守治療，只是效果不如預期，直到近來症狀加劇，才決定就醫諮詢。
亞洲大學附屬醫院神經外科醫學中心副院長林志隆說，經磁振造影（MRI）檢查，確認患者的頸椎C56及C67節頸椎間盤嚴重突出，已經壓迫到脊髓與神經根，是典型的「低位頸椎間盤突出症」，這種病症在40歲以上族群中相當常見，尤其長時間使用電腦、低頭看手機者，更是高風險族群。
他說，頸椎間盤突出主要是因椎間盤退化或外力傷害所致，正常的椎間盤可作為脊椎骨之間的緩衝結構，一旦退化、破裂，內部的髓核就可能外移並壓迫神經，進而引起麻木、痠痛甚至肢體無力，不及時處理恐會進一步發展為脊髓型頸椎病，造成永久性神經傷害。
林志隆說，「人工頸椎間盤置換術」技術已經十分成熟，手術過程中，會從頸部前側進行微創切口，取出壓迫神經的病變椎間盤，再植入具原生椎間盤彈性與旋轉功能活動度的人工椎體。這種人工椎間盤由鈦合金材質與醫療級高分子材料製成，設計，手術後可以保留頸椎自然的活動度，十分適合需維持工作與活動品質的患者。
他說，手術時間大約3小時，患者術後當天即能下床活動，一周內症狀明顯改善，且握力顯著增加，且睡眠品質也大幅好轉。
林志隆說，頸椎病變正逐漸年輕化，許多患者不到40歲便出現頸痛、手麻等症狀，一旦出現持續性麻木、痠痛、動作不靈敏或走路不穩，應及早就醫安排神經學檢查與影像診斷，再依症狀嚴重程度，給予不同治療方式。他也呼籲平時應維持正確姿勢，例如電腦螢幕應與眼睛水平、避免長時間低頭看手機，定時伸展肩頸，每工作1小時也應休息5至10分鐘，都能降低頸椎壓迫的風險。
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