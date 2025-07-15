極端高溫偷走兒少戶外活動時間 綠色和平：夏季熱傷害風險天數達52天

近年全球高溫屢創紀錄，台灣近10年來的7月都持續出現極端高溫現象。綠色和平今舉行「氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告發表記者會揭露，高溫導致兒童戶外活動熱傷害風險遽增，2023年的夏季（5-9月）中，已有52天是暴露在熱傷害風險當中，若不積極減碳，全球在本世紀末將升溫4°C，熱傷害風險時數將從780小時增加到1193小時，等於超過半個夏天都暴露在熱傷害風險中

根據衛福部統計，2025年6月底全台熱傷害就醫人數已逾624人次，2025年5月因高溫導致兒童與青少年熱傷害的就診人次達29人，比2024年同期的超過2倍。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，越來越不適合出門的夏季高溫，已經造成兒童熱傷害風險增加，綠色和平透過數據分析結果顯示過去40年間，8個主要縣市每年夏季平均的熱傷害風險時數增加213小時，2023年的夏天更是達到總共780小時，等同有52天是不適合到戶外遊玩的。本研究將每日綜合溫度熱指數（WBGT）超過29°C的時數定義為「熱傷害風險時數」。

其中台南市、高雄市和台北市更是熱傷害風險時數最高的縣市，平均皆超過800小時，排行第一的台南市熱傷害風險時數高達922小時，整個暑假都無法安心在外遊玩，氣候變遷導致持續高溫已嚴重影響到孩子到戶外遊玩的時光。

職能治療師陳怡潔表示，孩子在戶外大自然中可以充分刺激各種感官體驗，也幫助他們得到更多本體覺和前庭覺的刺激，大腦發展和神經系統會變得更穩定和平衡，讓孩子能更好地控制身體動作，穩定情緒、提升專注力。然而近年來氣溫偏高，戶外活動變得比較困難或只能縮短戶外活動時間，不只錯過許多寶貴的自然感官體驗，甚至可能影響晚上的睡眠品質。

台灣還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟表示，戶外遊戲場高溫讓親子怯步，將使兒童遊戲權無法落實。根據特公盟實測研究，沙、礫石、樹皮、木屑等自然鬆散鋪面有助降溫，呼籲衛福部及地方政府的遊戲場主管機關應擬定兒童遊戲場降溫散熱的具體計畫，制定遮蔭比率，增加自然喬木或人工遮蔭；各縣市每一行政區應增建戲水遊戲場，並給予足夠預算建設及維護管理。

方君維指出，研究進一步推估，若不積極減碳、在全球升溫4°C的狀況下，至2100年間，熱傷害風險時數將從780小時增加到1193小時，超過半個夏天都將暴露在熱傷害風險中。但假如能積極減碳控制升溫、在全球升溫2°C的狀況下，即能有效減少未來熱傷害風險約42%，明顯有助減少兒童健康風險、增加兒童戶外遊玩時間。

綠色和平呼籲，政府應加速減碳和能源轉型進度，減碳目標與減碳路徑也應納入兒童特殊需求考量，建立兒童照顧氣候調適補貼，例如高溫來臨時，補助交通費用讓親子可以搭乘大眾運輸出遊。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，極端高溫是全球面臨的嚴峻挑戰，從國際氣象組織的數字看來，今年6月葡萄牙的46度創下該國最熱的6月，英國今年也創下有紀錄以來第二熱的6月，今年6月政府機關、企業與民間團體等也共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑與規畫，兒少高溫議題近期也會和衛福部來討論。