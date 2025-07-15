愛滋感染者憂歧視不敢踏入診間 民團用咖啡應援走入醫院盼累積信任

當感染者走進診間，他們需要的不只是藥物與診斷，更渴望一個平等、不帶偏見的眼神。今年台灣露德協會再度參與台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同發起的「U Café 應援活動」，以「機構身分」主導行動，親自走進全台第一線醫療與公共衛生單位，邀請醫護人員一起實踐「友善醫療、友善看護、友善長照」的行動承諾。

延續過去兩年以感染者身分參與，今年露德改由工作者帶頭推動，現場設置帆布畫創作區「愛的打勾勾」，邀請每位醫護在領取咖啡後拿起彩筆，為畫中兩隻小拇指勾住的圖像上色、簽名或合影。每一筆、每一道色彩，都是推動愛滋友善的一步。

露德協會自1997年成立至今，始終陪伴感染者走過人生各個階段。雖然醫療技術日新月異，但在診間中，歧視、誤解與不信任仍讓許多感染者卻步。去年底露德進行「十年生活品質調查」，再次印證這樣的困境仍未解決。

今年露德不再只是觀察者，而是行動者，希望藉由這次U Café 應援活動，走進醫療體系的日常，從理解、連結、共同創作開始，累積彼此的信任，打開改變的可能。因此自7月14日起將應援活動巡迴全台共22個單位，包括15家醫療院所與7個縣市衛生局，是歷年來最廣、最深入的一次。露德指出，這也象徵「愛滋友善」已不再是少數倡議者的責任，而是醫療與公衛體系的集體承諾。

露德表示，希望這場行動不只帶來正確認知，例如「U=U」——當感染者穩定服藥，病毒量測不到，即無傳染力——更要讓知識內化為同理心，轉化為診間內的平等對待。「當感染者走進診間，應該可以安心做自己。」

參與活動的衛生局分別為：台北市政府衛生局（昆明防治中心）、南投縣政府衛生局、台中市政府衛生局、台南市政府衛生局、宜蘭縣政府衛生局、花蓮縣衛生局、台東縣衛生局

另外，15家參與活動的醫療院所分別為，台北市立聯合醫院（林森中醫昆明院區、仁愛院區）、國立台灣大學醫學院附設醫院、三軍總醫院、亞東紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄市立民生醫院、台大新竹分院、衛福部桃園醫院、羅東博愛醫院、台東馬偕紀念醫院