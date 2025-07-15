將有颱風生成周五、周六最接近 氣象署：2地先後受影響

今明兩天還是受到西南風影響，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，所以苗栗以南，甚至到新竹地區，不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其他地方則是以午後雷陣雨天氣為主。周五開始要特別留意菲律賓東南方海面的熱帶系統，它接近的狀況，整體上天氣將轉變不穩定一些，務必留意氣象署後續發布的天氣預報。

葉致均表示，日本東北方海面的百合颱風，今天上午已經減弱為熱帶氣旋。持續偏東北方向移動，對台灣天氣沒有什麼影響。

目前台灣還是受到太平洋高壓影響，葉致均表示，環境以西南風環境為主，東南部雲量相當多，而且清晨開始雨勢上不小。

葉致均表示，菲律賓東南方熱帶雲簇，目前看起來雲系有組織情況出現，這個熱帶系統持續會有發展情形。周四之後不排除會形成熱帶性低氣壓，甚至有颱風發展機會，留意這個熱帶系統未來發展變化。

整體受到西南風影響之下，苗栗以南地區普遍有些降雨情況出現，葉致均表示，特別是在台中、彰化、雲林、嘉義雨量相當明顯，嘉義有些地區雨量超過90毫米。清晨有些地方雨勢相當大，其他地方維持晴朗穩定的天氣為主，苗栗以南今天不定時有短暫降雨情況出現。

今天的天氣，葉致均表示，苗栗以南受到西南風影響，整天不定時短暫降雨出現，新竹以北和東半部地區維持午后雷陣雨的天氣為主。

高溫部分，葉致均表示，因為整體雲量偏多，高溫落在31至33度左右；不過，桃園以北受到西南風沉降影響，有些地方可以來到35、36度左右。澎湖因為受到西南風影響，容易有短暫陣雨或雷雨出現，金門、馬祖多雲到晴天氣為主，高溫30至33度左右。入夜之後，中南部地區特別是苗栗以南地區，降雨情況可能還是持續一些些。

未來1周天氣變化，葉致均表示，今天到明天西南風環境為主，迎風面中南部容易有局部短暫降雨出現。菲律賓東方海面的熱帶系統有逐漸發展趨勢，周四這個低壓系統會更為完整，受到這個低壓環流影響之下，周四開始有個風向逐漸轉變過程，從西南風逐漸轉變為偏東風環境為主。

葉致均表示，周四晚上到周五這個熱帶系統有進一步增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風發展的機會。周五、周六會是這個熱帶系統離台灣最接近的時候，受到它的影響之下，特別是在東半部地區容易降雨，其他地方午後雷陣雨也可能變得比較明顯一點點。

他說，周日、下周一之後，雖然這個熱帶系統會往廣東沿海前進，但是台灣附近是大低壓帶環境為主，所以水氣仍偏多的狀況。

未來1周降雨趨勢，葉致均表示，明天苗栗以南地區容易不定時短暫陣雨或雷雨，其他地方午後雷陣雨為主。周四風向逐漸轉變過程，清晨到上午中南部地區零星短暫降雨，這天水氣稍微變得比較少一點點，各地恢復多雲到晴，局部地區短暫午後雷陣雨；偏東風影響，山區、南部地區有午後局部大雨發生機會。

葉致均表示，周五隨著熱帶系統接近影響之下，東半部地區、恆春半島降雨變得比較明顯；特別是在花東地區、恆春半島，隨著這個熱帶系統逐漸接近，都是容易有局部大雨甚至豪雨發生情形。周六之後隨著這個熱帶系統通過巴士海峽，逐漸到台灣西南方海面，南部地區也開始有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方則是午後雷陣雨情況為主。

周日雖然這個熱帶系統逐漸遠離，但是葉致均表示，台灣附近還是大低壓帶環境為主，東半部、南部地區有局部短暫降雨出現，其他地方以午後雷陣雨為主。氣象署要特別提醒，周五之後天氣視這個熱帶系統離台灣遠近程度而定，留意本周後半期預報變化。

葉致均表示，周六、周日受到這個熱帶系統通過影響之下，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海有長浪發生機會。周四之後留意這個熱帶系統發展。

他說，就目前資料上來看，這個菲律賓東方熱帶系統，逐漸有組織發展的情形，預計周四之後，這個系統有逐漸發展為熱帶性低氣壓甚至颱風機會。大部分資料顯示，它會是以通過巴士海峽的機會比較高，主要是通過的過程當中，會偏北或是偏南，以及這個熱帶系統的強度、大小等等還有不確定性。通過台灣的機會比較低一點。