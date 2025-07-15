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領到過期藥物！他向衛生局反映卻說稽查要「看天氣」 業內人緩頰：不是故意

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己在連鎖藥局領到過期藥物，但衛生局的處理態度卻讓他相當傻眼。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己在連鎖藥局領到過期藥物，但衛生局的處理態度卻讓他相當傻眼。圖／ingimage

藥局領處方藥物時，一定要仔細檢查。近日有網友發文，表示自己在連鎖藥局領到過期藥物，但衛生局的處理態度卻讓他相當傻眼。

原PO在Dcard發文，表示自己近日持處方簽前往藥局領藥，當時由於工作人員找不到一款藥物，便請他稍後再來。當天下午原PO前往藥局領藥時，由於藥袋已經被釘書針密封釘死，所以他只確認了藥物的數量沒錯後就離開了。

然而，當原PO到家準備服用藥物時，卻發現藥袋內有2顆過期藥物，那兩顆藥物於2025年5月份過期，且外包裝已經處於膨脹的狀態。

原PO本想找藥局處理此事，但擔心藥局內還有更多過期藥品，便決定向衛生局反映，想不到衛生局的處理方式讓他相當傻眼。

衛生局的人員在得知相關事件後，首先詢問的是要不要幫原PO聯絡當事藥局的藥師進行換藥，但原PO認為這無異於「打草驚蛇」，不利於後續的稽查。對於何時會進行稽查，衛生局的人員也是含糊其辭，只說會盡速進行，甚至說出「如果等一下沒下雨，也許我們就會出去了」這樣的話。

當原PO質疑如果不盡速稽查，他們能確保不會有更多民眾拿到過期藥品嗎？衛生局的人員只回應藥局會依食藥法規定定期檢查藥物，並表示這次可能是「不小心」。

原PO認為衛生局只是在為業者解套，便去尋求議員的幫助，目前議員也在了解處理中。

文章引發網友熱議，許多網友開始擔憂自己會不會也領到過期藥物卻不自知，「好糟糕，很多藥拿到的時候都不會有日期耶」、「其實診所很多餐包（好幾種藥包在一起的那種）因為沒外包裝，就算過期了民眾也不知道」、「診所更恐怖，做成餐包你也不知道，有的藥過期好幾年了」。

也有業內人士表示，藥局可能真的不是故意的，社區藥局人手少且調劑量少，「大概只有年中年末2次盤點」，且都是在晚上下班後進行到深夜，可能工作人員太累沒發現。且原PO發現過期的是「散藥」，平時較少用到，大家都不愛拿別人剪過的去湊數，怕數量算錯。

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