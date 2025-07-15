林俊傑自曝「心跳亂了節奏」 醫示警：發病恐是這三大原因

歌手林俊傑上月底在北京鳥巢舉辦9場「JJ20 FINAL LAP」世界巡演，7月13日是最終場，他拋出震撼彈，去年4月，心臟被診斷出了問題，每天要靠藥物維持，得知診斷的當下，他相當震驚。醫師表示，臨床觀察，年輕族群的心律不整，常與情緒壓力、作息不規律、酒精等刺激性飲料有關。

林俊傑說：「從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號， 突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力。」粉絲也發現他最近手上都戴著監控心率的手環。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，林俊傑年約40多歲，身材瘦，並沒有過胖，從外觀評斷，應沒有心血管問題，如果並非肥胖等因素，引起的心律不整，研判應是心房或心室過早收縮所致，此為良性心律不整，可透過長期服用藥物控制病情，不同於心室顫動的惡性心律不整，發作時來的又急又猛，危及生命。

他指出，心律不整發生原因分為心臟及非心臟問題，心臟問題包括心房或心室過早收縮、缺血性心臟病、心肌病變、心臟瓣膜疾病等，非心臟問題有壓力過大、睡眠不足，過度疲勞，或受到病毒感染、甲狀腺病史、貧血、內分泌失調、自律神經失調、酒精刺激性飲料等。

臨床曾收治一名男性演員，為了拍戲，生活作息日夜癲倒，又有吸菸的習慣，劇組休假時，他常大吃大喝，導致心律不整。因此，臨床觀察發現，年輕族群最常見的心律不整問題，與情緒壓力、作息不規則、酒精刺激性飲料等有關。

林謂文說，心律不整症狀有胸悶、喘不過氣、盜汗、心悸、心跳不規則，嚴重時可能出現頭暈、暈厥等，患者每天服用藥物，為的是緩解心臟不規則的跳動，降低發作的頻率及不適感，讓身體舒服一點，維持正常生活，但重要的是，還是要找出病因，才能從根本治療。

林謂文提醒，若病情惡化，藥物已無法緩解，就需以心臟燒灼術治療，而為避免心律不整，建議規律生活、飲食、運動，適時紓解壓力，如果不舒服症狀，並已影響日常生活，就須立即就醫。

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