風災淹水讓藥品受潮 藥師：這款藥千萬不能停…快重領

丹娜絲颱風襲台，中南部傳出嚴重災情，許多民眾家中淹水、屋頂被掀，並停電多日，更有民眾在修理屋頂時，疑心血管疾病因素猝逝。現正值颱風季，藥師表示，風災後，若藥品受潮或高溫曝曬，均可能產生變質，建議直接丟棄，但其中若需按時服用高血壓藥物，千萬不能停藥，最好儘速回診拿藥，以防心血管疾病。

台北市藥師公會常務理事兼發言人、開業藥師王明媛說，藥品應保存在陰涼、乾燥的場所，如太陽無法直射，且較為涼爽的櫥櫃等地方，並遠離浴室、廚房等較為高溫、潮濕的地方。一般來說，藥品存放溫度以室溫即可，但如果颱風過後，藥品受潮或高溫曝曬，均可能產生變質，建議應直接丟棄，避免吃進變質的藥品。

這次丹娜絲颱風所造成的災情，許多是在人口老化嚴重的地區，許多長者必須服用多種藥品，但當藥品因下雨、淹水等影響受潮時，因為藥品品質已被破壞，加上浸泡藥物的多是汙水，務必直接丟棄，千萬不要服用，避免健康受損。

王明媛表示，若是慢性處方箋藥品受潮，民眾可以儘速回診請醫師重新開藥，原因是老年人多有三高等慢性疾病，應按時服藥不要中斷，特別是災民家園殘破不堪，心情已大受影響、心煩意亂，再加上整理家園身心俱疲，容易引發心血管疾病，這時高血壓藥物千萬不能停藥，務必多加注意。

目前與正有颱風影響日本，王明媛提醒，近期要到日本旅遊的民眾可能因交通、購物不便，當身體不適時，無法立刻取得藥物，建議赴日民眾需隨身攜帶平時常用的慢性病用藥；另，綜合感冒藥及腸胃藥品的二大常用藥品，也須隨身攜帶，約可緩解八至九成身體不適問題，但如果真的不舒服，仍應儘速於當地醫院就醫。