熱低最快明生成！周六2地降雨顯著 下周另1熱低往台灣進逼恐變天

受台灣附近的低壓帶影響，且配合西南風環境，水氣偏多，環境不穩定度高，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天清晨時苗栗以南沿海地區就有短暫雨或雷雨發生，嘉義縣單點就下超過大雨等級的降雨，隨著對流往陸地擴散，內陸地區也有零星雨。

今天中部以南為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，中北部及東半部較有陽光露臉機會，為多雲時晴午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣。他說，大台北地區受西南風沉降作用，白天氣溫偏高，高溫約33至35度，局部有36度高溫機會，在戶外工作者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

明天水氣稍減少，不過，薛皓天說，西半部受西南風伴隨海陸風環流，在上午前中部以南沿海有對流發展，並有往陸地擴散機會，中南部民眾早上出門時多關心天氣變化，並隨身攜帶雨具出門。

薛皓天表示，北部及東半部天氣可維持，中部雲量稍減少，局部陽光露臉機會，南部仍受低壓帶影響、雲量偏多，為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，南部注意偶較大雨勢發生，外出注意行車安全。

另外，薛皓天表示，明天在菲東外海的熱帶擾動將持續發展，有機會形成熱帶性低氣壓。周四環境為偏東與西南風交會，環境上仍處不穩定，各地大致為多雲時晴天氣，午後降雨大多集中於山區，局部往平地擴散，僅南部位於風向交會點，雲量偏多，為多雲有短暫雨天氣。

薛皓天表示，周五隨著熱帶系統近呂宋島北部，且外圍環流大，環境轉偏東風，迎風面東半部為陰時多雲有短暫雨天氣，其餘各地為多雲時晴午後有短暫雨或雷雨天氣，午後降雨仍較集中於山區，局部往平地擴散。晚間隨熱帶系統逐漸通過巴士海峽，東半部及恆春半島的雨勢逐漸增強。

他說，周末隨著熱帶系統往南海移動，各地雲量多，為陰時多雲有短暫雨天氣，東南部及中南部受外圍環流影響，降雨明顯。

周日有另一熱帶擾動於菲東外海發展，薛皓天表示，且台灣位處於低壓槽內，受低壓帶影響，整體環境不穩定，菲東外海的熱帶擾動有機會在下周一時生成熱帶性低氣壓，並往台灣接近，預估在下周三由巴士海峽往西北西移動，有機會影響台灣，為東半部及西部將帶來明顯降雨。

不過，他說，此熱帶系統仍處於預報中，尚未有系統生成，且5天以上的預報仍有不確定性，目前各模式的看法仍有分歧，對台灣的影響還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。