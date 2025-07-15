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馬桶堵塞怪罪衛生紙？彭啓明重申「安心丟」：相信科學不要相信感覺
我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近10年，但根據環境部近幾年統計顯示，近3年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率超過6成，政策推動成效有待加強。環境部長彭啓明今於臉書重申，請民眾相信科學，不要相信感覺，衛生紙短纖維而且溶水速度快，並不會阻塞馬桶，請安心丟入馬桶。
根據環境部的公廁民眾滿意度問卷調查顯示，2022年有55.1%民眾習慣衛生紙丟垃圾桶；2023年提高到59.9%，2024年更攀升到62.1%，顯示國人如廁習慣未有改善反開倒車，衛生紙丟馬桶政策推動近10年，成效也備受質疑。
彭啓明表示，去年自己到環境部時，同仁來報告問說「衛生紙丟馬桶是否有政策指示？」當時覺得奇怪，原來可能不同首長有不同思維，不過後來從科學面來討論，衛生紙其實是無辜的。
彭啓明說，很多人在家中從小到大都有馬桶阻塞的經驗，不過並不是衛生紙造成的，可能是有些人的習慣或知識，什麼東西都往馬桶丟，例如菸蒂、面紙或是雜物，好像馬桶可以把任何壞事都清除掉，但可以溶於水或不溶於水的其實很清楚，面紙為了讓我們擦拭不要有棉絮，所以做得比較堅固，所以不溶於水；衛生紙在這幾年環境部的努力下，市面上有標章的26家衛生紙業者都可以溶於水。
「相信科學，不要相信感覺」，彭啓明表示，衛生紙短纖維而且溶水速度快，並不會阻塞馬桶，請安心丟入馬桶，老舊管路也不會因為投入衛生紙而阻塞，馬桶存水彎管徑2英吋、排汙管管徑4英吋，排泄物及衛生紙都能順利通過，只要定期做好排汙管的清洗保養，以及不投入異物，馬桶就不會阻塞。
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