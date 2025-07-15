快訊

大罷免倒數！賴總統民調再度「死亡交叉」 滿意度降5.8個百分點

棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

65歲男「極致摳省」存1400萬養老 退休一年後財富滿滿卻超懊悔

聽新聞
0:00 / 0:00

出遊髒衣物怎麼收？她自製「小福袋」遭母臭罵 網友相挺：其實沒差

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友發文，表示自己因為收髒衣服方式而被媽媽臭罵，引發網友討論。示意圖。圖／ingimage
近日一位網友發文，表示自己因為收髒衣服方式而被媽媽臭罵，引發網友討論。示意圖。圖／ingimage

現在正值暑假，不少人會選擇外出遊玩，但出遊時的髒衣物該如何收納才是正確的？近日一位網友發文，表示自己因為收髒衣服方式而被媽媽臭罵，引發網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己出遊時只準備了一個塑膠袋來裝換洗衣物，因此有許多髒衣服沒地方放，她只好將襪子捲成團後用內褲包起來，再將這顆「球」放進內衣罩杯，把內衣合起來後就變成了「髒衣小福袋」。

然而原PO的收納方式卻讓她媽媽難以接受，當她看到原PO的行李時直接「崩潰發飆」，認為將髒襪子、髒內褲包在內衣裡很不衛生，直言這是「骯髒死人的做法」。

原PO則有些委屈，認為自己是不得已才這樣做，但她也想知道是否有用塑膠袋或髒衣袋之外的收納換洗衣物的方式。

文章引發網友的熱議，許多網友認為原PO的做法不妥，認為襪子比較髒，必須與會碰到私密處的內褲分開裝，「襪子是一定要分開裝的，內褲是會碰到私密處的，怎麼能跟襪子放一起呢？」、「在這種濕熱的天氣真的先不要，細菌和黴菌絕對是在瘋狂繁殖」。

有網友認為原PO都知道要帶髒衣袋了，為何不多帶幾個，「內衣跟衣服一起放一個袋子，襪子就放外面，你要不袋子多帶幾個吧」、「重點不是『塑膠袋』不可以，而是『袋子數量』問題吧」。

但也有網友認為原PO的方式其實沒有問題，現在的洗衣機完全能夠清洗乾淨，「老實說我覺得如果你沒香港腳之類的，出去玩這樣處理沒差啊，回來仔細洗就好」、「原來大家都會分開裝…我都裝同一個髒衣袋，反正回家都會洗，回家我也是全部一起丟洗衣機」。

還有網友建議使用拋棄式的內衣褲，「出去玩我都穿拋棄內褲，完全沒煩惱」、「通常出去玩我自己都穿拋棄式的襪子和內褲」。

襪子 私密處 洗衣機 收納 塑膠袋 內褲 Dcard

延伸閱讀

不是塑膠袋！無毒教母示警「1容器裝熱食」噴塑膠微粒 恐增失智風險

震驚全日本！小學狼師涉偷拍女童內褲 還創群組分享照片

圖書館內欲強脫女學生襪子拍照？男稱「一時興起」遭函送處置

夏天穿棉質更熱？內衣貼身比寬鬆好？日服飾大牌揭5大對抗酷熱要訣

相關新聞

風災淹水讓藥品受潮 藥師：這款藥千萬不能停…快重領

丹娜絲颱風襲台，中南部傳出嚴重災情，許多民眾家中淹水、屋頂被掀，並停電多日，更有民眾在修理屋頂時，疑心血管疾病因素猝逝。...

馬桶堵塞怪罪衛生紙？彭啓明重申「安心丟」：相信科學不要相信感覺

我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近10年，但根據環境部近幾年統計顯示，近3年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率超過6成，政策推動...

颱風接力生成恐威脅台灣？賈新興指關鍵在明天、26日前環境有利生成

目前是颱風季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示...

林俊傑自曝「心跳亂了節奏」 醫示警：發病恐是這三大原因

歌手林俊傑上月底在北京鳥巢舉辦9場「JJ20 FINAL LAP」世界巡演，7月13日是最終場，他拋出震撼彈，去年4月，...

颱風將生成周五就有感 吳聖宇曝侵台機率：不能排除海警機會

周末可能有熱帶系統影響台灣，中央氣象署預期，本周中後期（明天至周四起）菲律賓東方海面的大低壓區內有熱帶系統發展的機率，此...

飆37度高溫午後雷雨 吳德榮：周末、下周2熱帶系統接力威脅

今天起至周四晴午後多雲、仍炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，清晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。