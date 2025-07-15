出遊髒衣物怎麼收？她自製「小福袋」遭母臭罵 網友相挺：其實沒差

現在正值暑假，不少人會選擇外出遊玩，但出遊時的髒衣物該如何收納才是正確的？近日一位網友發文，表示自己因為收髒衣服方式而被媽媽臭罵，引發網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己出遊時只準備了一個塑膠袋來裝換洗衣物，因此有許多髒衣服沒地方放，她只好將襪子捲成團後用內褲包起來，再將這顆「球」放進內衣罩杯，把內衣合起來後就變成了「髒衣小福袋」。

然而原PO的收納方式卻讓她媽媽難以接受，當她看到原PO的行李時直接「崩潰發飆」，認為將髒襪子、髒內褲包在內衣裡很不衛生，直言這是「骯髒死人的做法」。

原PO則有些委屈，認為自己是不得已才這樣做，但她也想知道是否有用塑膠袋或髒衣袋之外的收納換洗衣物的方式。

文章引發網友的熱議，許多網友認為原PO的做法不妥，認為襪子比較髒，必須與會碰到私密處的內褲分開裝，「襪子是一定要分開裝的，內褲是會碰到私密處的，怎麼能跟襪子放一起呢？」、「在這種濕熱的天氣真的先不要，細菌和黴菌絕對是在瘋狂繁殖」。

有網友認為原PO都知道要帶髒衣袋了，為何不多帶幾個，「內衣跟衣服一起放一個袋子，襪子就放外面，你要不袋子多帶幾個吧」、「重點不是『塑膠袋』不可以，而是『袋子數量』問題吧」。

但也有網友認為原PO的方式其實沒有問題，現在的洗衣機完全能夠清洗乾淨，「老實說我覺得如果你沒香港腳之類的，出去玩這樣處理沒差啊，回來仔細洗就好」、「原來大家都會分開裝…我都裝同一個髒衣袋，反正回家都會洗，回家我也是全部一起丟洗衣機」。

還有網友建議使用拋棄式的內衣褲，「出去玩我都穿拋棄內褲，完全沒煩惱」、「通常出去玩我自己都穿拋棄式的襪子和內褲」。