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颱風接力生成恐威脅台灣？賈新興指關鍵在明天、26日前環境有利生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
觀察明天起菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢，初步研判周五至周六颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率。圖／取自賈新興臉書
觀察明天起菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢，初步研判周五至周六颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率。圖／取自賈新興臉書

目前是颱風季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，各模式預測共同點，至下周六環境有利颱風生成；需特別觀察明天起菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢，初步研判周五至周六颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率。下周二的熱帶系統，不確定因素較大。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，台中以南有零星短暫陣雨，午後各地山區、雲嘉一帶、北北基宜及花東山區有零星短暫陣雨。周四清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有局部短暫陣雨，北北基及宜花東山區亦有零星短暫陣雨。

賈新興表示，周五至周六，颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。周五，宜花東有局部陣雨，午後台南以南亦有局部短暫陣雨， 大台北東側亦有零星短暫雨。周六，花東及屏東有陣雨，午後苗栗以南山區及雲林以南轉有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨。周日，花東及屏東有陣雨，苗栗以南亦有局部短暫雨，午後桃園及宜蘭亦有零星短暫陣雨。

他說，下周一，苗栗以南及宜花東有局部短暫雨，傍晚起北北基亦有局部短暫陣雨。下周二，嘉義以南、宜花東及屏東有陣雨，午後桃園以北轉有局部短暫陣雨。下周二晚上至下周四，各地有陣雨，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於颱風動態，賈新興表示，至下周六環境有利颱風生成，之後環境暫時不利颱風生成，8月11日至9月底，環境再次有利颱風生成。需特別觀察明天起，菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢。

賈新興表示，7月下旬至8月5日，南部降雨有偏多的趨勢，之後至8月底台灣降雨轉以偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興 屏東

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