快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

不只消暑！西瓜抗老、防癌、穩定血壓功效多 專家提醒「副作用」

聯合新聞網／ 綜合報導
西瓜是象徵夏季的水果之一。吃西瓜示意圖。圖／ingimage
西瓜是象徵夏季的水果之一。吃西瓜示意圖。圖／ingimage

炎炎夏日，一口冰涼的西瓜讓人暑氣全消。根據日媒「ELLE」報導，西瓜除了水分豐富，其實還有多種對健康有益的營養成分，像是能幫助血壓穩定、抗老化、促進血液循環等。不過專家提醒，吃過量也可能對腎臟或腸胃造成負擔，民眾須適量攝取。

西瓜含有大量維生素A、C及B群，能促進皮膚與免疫系統健康，也有豐富的鉀離子具有利尿效果，可排出體內多餘的鈉與水分，有助預防水腫高血壓。此外，西瓜還含有一種名為「瓜胺酸」（Citrulline）的胺基酸，可擴張血管、改善血液循環，有助腎功能與心血管健康。

在抗氧化方面，西瓜含有高量的β胡蘿蔔素與茄紅素，後者甚至比番茄高出1.5倍，對於延緩細胞老化、預防心臟病與某些癌症都有潛在效果，也能改善肌膚狀態。營養師指出，西瓜約有九成是水分，熱量低，一片（200g）大約僅46卡，既可補水也能補充營養，是夏季消暑的好選擇。

不過中藥劑師山形ゆかり在「Sport Navi」也提醒，吃太多仍可能帶來副作用。由於鉀含量高，腎功能不佳者若攝取過量，可能引發高鉀血症，造成心律不整等問題。另外，西瓜屬寒涼性水果，冰鎮後一次吃太多，容易導致腹瀉、胃痛。尤其搭配酒精一起攝取，更可能導致身體過度脫水。營養師也建議，與其一次吃大量，不如少量多次，才能有效吸收營養。由於西瓜切開後保存不易，應儘速食用，避免水分流失影響口感與品質。

高血壓 西瓜 腎臟 腎功能 水腫 水果

延伸閱讀

西瓜切開可以放多久？切開的西瓜保鮮4要訣，最關鍵2事沒做到容易壞掉！

未成年陪酒、遭性騷是家常便飯 前舞妓勇揭「奴隸制度」：被迫接受包養

30年腎復健名醫：認真刷牙不只護口腔 還能有效預防慢性腎臟病

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

相關新聞

雷雨轟炸！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今中午12時45分針對14縣市發布大雨特報，交通部民航局也指出，因雷雨當空...

橄欖油只能涼拌？醫指「話術誤導」破迷思：其實很適合油炸

針對「橄欖油是否不適合高溫烹調與油炸」這個常見的飲食迷思，家醫科醫師李思賢在臉書粉專…

機捷因應旅客需求21日起早晚各加1班次 最早7時就能到台北

機場捷運近年運量大增，為因應民眾需求，經營者桃園大眾捷運股份有限公司今宣布A22站發車班次21日起早晚各加一班，未來最早...

國家警報響了！4縣市大雷雨繼續轟1小時 5區山區暴雨警戒

中央氣象署下午14時33分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；請慎防劇烈降雨、...

不只消暑！西瓜抗老、防癌、穩定血壓功效多 專家提醒「副作用」

炎炎夏日，一口冰涼的西瓜讓人暑氣全消。根據日媒「ELLE」報導，西瓜除了水分豐富，其實還有多種對健康有益的營養成分，像是能幫助血壓穩定、抗老化、促進血液循環等，不過專家提醒，吃過量也可能對腎臟或腸胃造成負擔，民眾需適量攝取。

颱風重創…蔬菜平均漲7元 北農出手穩定快來撿便宜

受到丹娜絲颱風影響及接連的豪雨，中南部中南部蔬菜產地受損影響產量，價格波動。台北市市場處表示，果菜批發市場蔬菜今天的批發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。