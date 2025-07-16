不只消暑！西瓜抗老、防癌、穩定血壓功效多 專家提醒「副作用」

炎炎夏日，一口冰涼的西瓜讓人暑氣全消。根據日媒「ELLE」報導，西瓜除了水分豐富，其實還有多種對健康有益的營養成分，像是能幫助血壓穩定、抗老化、促進血液循環等。不過專家提醒，吃過量也可能對腎臟或腸胃造成負擔，民眾須適量攝取。

西瓜含有大量維生素A、C及B群，能促進皮膚與免疫系統健康，也有豐富的鉀離子具有利尿效果，可排出體內多餘的鈉與水分，有助預防水腫與高血壓。此外，西瓜還含有一種名為「瓜胺酸」（Citrulline）的胺基酸，可擴張血管、改善血液循環，有助腎功能與心血管健康。

在抗氧化方面，西瓜含有高量的β胡蘿蔔素與茄紅素，後者甚至比番茄高出1.5倍，對於延緩細胞老化、預防心臟病與某些癌症都有潛在效果，也能改善肌膚狀態。營養師指出，西瓜約有九成是水分，熱量低，一片（200g）大約僅46卡，既可補水也能補充營養，是夏季消暑的好選擇。

不過中藥劑師山形ゆかり在「Sport Navi」也提醒，吃太多仍可能帶來副作用。由於鉀含量高，腎功能不佳者若攝取過量，可能引發高鉀血症，造成心律不整等問題。另外，西瓜屬寒涼性水果，冰鎮後一次吃太多，容易導致腹瀉、胃痛。尤其搭配酒精一起攝取，更可能導致身體過度脫水。營養師也建議，與其一次吃大量，不如少量多次，才能有效吸收營養。由於西瓜切開後保存不易，應儘速食用，避免水分流失影響口感與品質。