颱風將生成周五就有感 吳聖宇曝侵台機率：不能排除海警機會

周末可能有熱帶系統影響台灣，中央氣象署預期，本周中後期（明天至周四起）菲律賓東方海面的大低壓區內有熱帶系統發展的機率，此熱帶系統未來有持續發展並往西北西移動接近呂宋島至巴士海峽及南海的趨勢，使台灣附近偏東風增強及水氣增多、降雨機率提高；熱帶系統的發展及對台灣天氣的影響程度仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然系統連雛型都還沒有看到，不過預報的趨勢已經逐漸成形，加上影響的時間應該就在本周末，已經進入7天的預報範圍內，氣象署也開始提到它，不過，系統未成形，預報變動性還很大。

根據最新預報資料，吳聖宇說，預估熱帶性低氣壓或輕度颱風（目前尚未形成），將於周五接近菲律賓呂宋島北部，外圍環流偏東到東南風，給東半部、恆春半島帶來短暫陣雨，西半部仍維持午後有熱對流雷雨天氣。

吳聖宇表示，後續此系統將以輕度颱風等級，周六通過呂宋島北部或巴士海峽後，繼續以西北西到西北方向往南海北部、廣東沿海移動。

至於是否侵台？吳聖宇表示，依照目前預報資料，直撲台灣機會較低，但因預報顯示其環流寬廣，外圍環流偏東風將為東半部、恆春半島及南部地區帶來陣雨或短暫陣雨，花東、恆春半島有大雨或豪雨發生機會，中部、北部受中央山脈地形屏障，降雨機會低。北部沿岸、北海岸、東北角、恆春半島等地有較強陣風發生機會。

吳聖宇表示，由於預報顯示此系統移動速度很快，周日就將會遠離台灣附近，後續靠近廣東沿岸地區並有影響港澳等地的機會。受外圍環流東南到偏南風影響，東半部、恆春半島及南部地區持續有陣雨或短暫陣雨，花東地區、恆春半島仍有局部大雨或豪雨發生機會，中北部有午後熱對流雷雨，並有局部大雨發生機會。

他說，依照此預報趨勢，預期此系統直接威脅台灣機會較低，但仍不能排除發布海上颱風警報機會。外圍環流亦將為東半部、恆春半島、南部地區帶來大雨或豪雨，台灣南北兩端有強陣風發生可能性，中北部受中央山脈地形屏障作用，受影響程度將會較小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。