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周末颱風影響？ 粉專曝是否侵襲台灣有3大關鍵變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓雛形還在醞釀中，目前預報仍以「通過巴士海峽」的機率最高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
低壓雛形還在醞釀中，目前預報仍以「通過巴士海峽」的機率最高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

水氣增，中、南部天氣不穩定，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣增加及西南風吹拂的關係，台中至屏東天氣不穩定，三不五時雷陣雨。又以凌晨至午前機率最高，其餘地區則以午後雷陣雨為主。

至於周末是否有颱風影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓雛形還在醞釀中，目前預報仍以「通過巴士海峽」的機率最高。是否侵襲台灣，要看擾動形成的位置，以及大低壓帶內的角力、與副熱帶高壓互動的狀況而定。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然系集結果有稍微收斂一點，但建議再等候兩三天，態勢會再更明朗一點，變數還很大，持續觀察。目前較能確定的是，周末起到下周，南部、東部雨水偏多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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