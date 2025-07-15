飆37度高溫午後雷雨 吳德榮：周末、下周2熱帶系統接力威脅

今天起至周四晴午後多雲、仍炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。今天北部25至36度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至37度。

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中、彰化、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象署發布雲林縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時15分；示警區域包括雲林縣北港鎮、水林鄉，嘉義縣太保市、朴子市、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。

吳德榮說，周五下午起熱帶系統外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨的天氣。周六至下周四期間，與季風低壓及其內發展的熱帶系統的動向有關，有帶來大量降雨的潛勢，需再觀察。

吳德榮表示，各國模式模擬周五起季風低壓逐漸北移，並挾大量水氣；歐洲模式（ECMWF）周五、周六的模擬顯示，在季風低壓內發展的熱帶系統通過巴士海峽，離台灣並不遠。美國（GFS）模擬則位置較偏北，但結構較鬆散，對台灣的威脅雖略不同，但皆不可輕忽。

此外，吳德榮表示，下周一至周四的模擬顯示，還有另一熱帶系統在季風低壓內發展，離台灣也很近。各國模式皆在調整中，需密切觀察。