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中南部大雨特報、雲嘉大雷雨 周五起留意熱低影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中、彰化、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象署發布雲林縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至6時15分；示警區域包括雲林縣北港鎮、水林鄉，嘉義縣太保市、朴子市、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。

今天西南風影響，天氣不穩定，氣象署說，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，應注意中南部地區及午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，今天各地高溫普遍在31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫出現的機率，沒下雨時仍較為悶熱，各地低溫約25至28度。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至30度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫28至33度；馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至32度。

明天西南風影響，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，應留意午後大台北地區及各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

周四水氣稍減，環境仍為西南風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合中南部地區有零星短暫陣雨。

周五至周日熱帶性低氣壓從台灣巴士海峽通過，受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，環境轉偏東風，周五迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周六、周日迎風面雨勢更加明顯，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其中花、東地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周六低壓帶影響，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，本周中後期（明天至周四起）菲律賓東方海面的大低壓區內有熱帶系統發展的機率，此熱帶系統未來有持續發展並往西北西移動接近呂宋島至巴士海峽及南海的趨勢，使台灣附近偏東風增強及水氣增多、降雨機率提高；熱帶系統的發展及對台灣天氣之影響程度仍有不確定性，本署將持續密切觀察。

周六、周日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象署 氣溫 大雷雨

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