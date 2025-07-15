家暴防護漏洞 研擬新指引

新北市土城區發生家暴殺妻案，四十六歲謝姓男子違反保護令，開庭後無保飭回，隨即當街持刀殺害妻子與小姨子。昨衛福部例行會議，專家建議，應跨部會擬定指引，衛生單位與司法機關加強合作，在針對特殊狀況時，提供更多有利佐證資料，讓檢察官在偵查中可聲請羈押。

「這起事件凸顯台灣家暴防護機制缺口。」衛福部保護服務司長張秀鴛說，這起命案的緣由在於檢察官未向法院聲請羈押，為一大遺憾，此外，進一步了解發現，未能預防犯罪原因竟為處理過程中相關人員人事異動，以致力有未逮，日後將加強專業人員訓練。

張秀鴛表示，本案是諸多親密關係暴力案件的縮影，謝姓男子與張姓女子雙方均聲請保護令，在過程中，保護令與多次系統介入，但仍未能有效防止憾事，凸顯整體風險評估與服務銜接仍有待強化。

統計顯示，所有家暴案件中，雙方互相通報、申請保護令者並不少，占一成多，衛福部將提出新指引，針對當事人互為相對人情形，研擬特別評估及處理原則，以因應高風險狀況。

另研擬跨轄通報與應變機制，請警政署整合跨轄案件的通報及應變流程，縮減因轄區分工而產生的服務斷點。強化第一線專業人員教育訓練，也是改革重點，張秀鴛指出，將加強警政、檢察、法院、社政、衛政等系統專業訓練，提升對親密關係暴力本質、加害人行為模式及高風險徵兆的敏感度與應對能力。

張秀鴛說，近日衛福部將邀集內政部警政署、法務部及司法院，共同檢視家暴案件刑事程序銜接處理，盼只要案件進入刑事程序，就應提供個人背景、身心狀況等資料，這有如「危險清單」，供檢察官、警察單位等評估之用。