公園禁菸 民代籲設密閉吸菸棚 法界推科技執法

發現公園有人抽菸，無論檢舉、稽查現場都有難以開罰的困境，雙北衛生單位近年在公園設禁菸鈴，同樣難逮「現行犯」。新竹有民代建議，除了加強取締，地方政府可研議編列預算增設吸菸區，法界人士則傾向中央立法，並合理使用科技執法取締違規吸菸。

新竹市議員張祖琰說，若在公園畫設吸菸區，恐難避免煙霧逸散至孩童活動空間，建議比照日本等國作法，設置具備過濾系統的「密閉式吸菸棚（booth）」，但需要訂好管理制度，試辦後推行。

新竹市議員蔡惠婷也建議縣市府可先選定人潮集中、吸菸問題頻傳熱區，試辦隔離式的吸菸區，但也強調「並非為了鼓勵吸菸，而是希望透過適當規畫，引導吸菸者集中管理」，避免影響孩童。

不過，新竹市家長聯合會理事長陳炳富認為，地方政府應以導入「科技執法」機制為主，在重點公園據點試辦設置具影像辨識功能的監控設備，搭配AI系統自動偵測疑似吸菸行為，提供佐證畫面供稽查單位後續裁罰使用，藉此補足人力不足的困境。或可設立便民回報平台，強化巡查通報機制。

針對AI偵測違規吸菸，律師曾艦寬點出，違規吸菸難取締的癥結在於無法及時有效確認被檢舉人身分，建議政府可研發人臉辨識取締吸菸系統。也有法界人士建議增設科技執法設備，循線開罰。