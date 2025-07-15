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二手菸危害親子公園 檢舉取締難

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨朱冠諭／連線報導
還我特色公園行動聯盟曾發起意見調查，詢問「如果在公園遇到吸菸者，會如何處理？」，多達八成三的家長坦言選擇「帶孩子離開現場」。記者王駿杰／攝影
還我特色公園行動聯盟曾發起意見調查，詢問「如果在公園遇到吸菸者，會如何處理？」，多達八成三的家長坦言選擇「帶孩子離開現場」。記者王駿杰／攝影

各縣市府近年積極打造親子公園，但二手菸害卻成親子揮之不去惡夢。不少家長反映檢舉抽菸不易，特公盟調查更發現，多達8成3家長面臨菸害會選擇「帶孩子離開現場」，形同制度空轉、家長快閃，建議政府師法國外，建立舉報與合理罰鍰制度等，守護公共遊戲環境。

新竹縣、市衛生局今年共接獲13件公園違規抽菸案，包含竹市護城河、新竹公園及孔廟前廣場；竹北市新泰公園、風車公園及AI智慧園區公園，都列為稽查重點地點。桃園市衛生局今年受理16件、裁罰10人，稽查人員也坦言吸菸屬動態短時間違規行為、裁處不易，會持續在熱點時段加強取締。

新竹縣市、桃園市幼年人口比例高，特色遊戲場逐年增加，但有家長抱怨，先前帶1歲半女兒到竹市親子公園遊玩，卻見到市府委外除草工班無視禁菸公告抽菸，弄得公園煙霧瀰漫，上前規勸卻遭工班領班挑釁，還回嗆「就抽根菸而已」；記者實地走訪公園，也見到有男子在遊具旁抽菸聊天。

中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴說，嬰幼童大腦、免疫和呼吸系統都還處於發展階段，若接觸到二手菸，易有下呼吸道感染、中耳炎機率、影響腦部發展等，也可能提高嬰兒猝死風險。

依照菸害防制法規定，公園屬於法定禁菸場所，民眾若發現公園有人抽菸，可向衛生單位檢舉。但實際裁處不易，有衛生局人員透露，部分民眾違規吸菸後即離開公園，即使檢舉人提供影像佐證，想查核違規者真實身分很困難，就連衛生局人員也害怕跟民眾發生衝突，取締上心裡會有排斥感。

還我特色公園行動聯盟指出，不少家長也反映，即使主動拍照檢舉，等到警方或稽查人員到場時，吸菸者早已離去或已將香菸熄滅，導致舉證無效、執法困難。建議台灣從立法、執法、教育與社區參與4大面向著手，建立合理罰鍰制度、加強教育引導，也要鼓勵家長與居民協助監督與舉報。

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