丹娜絲颱風致農損超過26億 台南最慘損失10億
受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，農業產物及民間設施估計損失計26億5331萬元，農產損失以香蕉、文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙受害最為嚴重。
據農糧署彙整統計，本次颱風衝擊下，以台南市損失10億475萬元（占38%）、嘉義縣損失7億492萬元（占27%）、雲林縣損失4億2351萬元（占16%）、彰化縣損失2億6738萬元（占10%）、屏東縣損失1億1235萬元（占4%）及高雄市損失1億774萬元（占4%）較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額17億8460萬元（含養蜂損失335萬元），農作物被害面積1萬8738公頃，損害程度37％，換算無收穫面積6932公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2121公頃，損害程度32％，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2913萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。
畜產損失部分，估計損失金額3455萬元，受損畜禽主要為雞43.8萬隻，受損金額3171萬元，其次為豬、鵝及鴨等；漁產估計損失金額3億2718萬元，受損漁產主要為牡蠣；林產估計損失金額5,339萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。
民間設施部分，估計損失金額4億5360萬元，包含農業設施的水平棚架網室及塑膠布溫網室；畜禽設施畜禽舍，以及漁業設施的漁船等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言