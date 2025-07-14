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衛福部：為雙向保護令研擬新指引 辨家暴真實被害人

中央社／ 台北14日電

新北土城7日發生家暴殺妻案，衛福部今天跨部會討論重大家暴事件，提出5項強化作為，且因此案雙方都有聲請保護令，將對類似雙向加害及被害案件，研擬新指引辨識真實被害人。

新北市土城有家暴紀錄的謝姓男子7日跟蹤返家後外出的妻子並砍殺，造成妻子、小姨子2人送醫不治，事發前一天，謝男因違反保護令遭警方移送檢方偵辦，檢察官訊後飭回。

衛生福利部今天召開「家庭暴力及性侵害防治推動小組第6屆第6次會議」，由衛福部政務次長呂建德主持，邀集司法院、法務部、教育部、內政部警政署、地方政府及專家學者，就此個案進行全面性檢討與機制盤點。

衛福部保護服務司長張秀鴛今天會後接受媒體聯訪表示，經會議討論，決議通過5項強化作為。首先是強化第一線專業人員教育訓練，加強警政、檢察、法院、社政、衛政等系統的專業訓練，提升對親密關係暴力本質、加害人行為模式及高風險徵兆的敏感度與應對能力。

第2，研擬跨轄通報與應變機制，衛福部表示，將請警政署整合跨轄案件的通報及應變流程，縮減因轄區分工而產生的服務斷點。第3，盤點刑事程序銜接處理，由衛福部邀集警政署、法務部及司法院，針對家暴案件刑事處理流程進行制度性檢視。

第4，針對雙向加害及被害案件提出新指引，衛福部表示，針對當事人互為相對人情形，研擬特別評估及處理原則，以因應高風險狀況。第5，提供完整心理輔導與支持，請新北市政府儘速啟動整合性悲傷輔導與心理支持機制，協助受害人子女及其家庭走出創傷。

針對雙向加害及被害案件，張秀鴛說明，因家暴事件可能雙方在推擠過程中都有受傷，近期保護令案件中，約有1成雙方互為被害人及相對人，此案也是雙方都有通報、聲請保護令。將跨部會研擬新指引，從本質瞭解暴力原因與權力關係，辨別哪邊是「真的被害人」，以提供適當服務，並避免法律資源遭浪費。

衛福部透過新聞稿表示，今天多名與會人員指出，此案是諸多親密關係暴力案件的縮影，縱有保護令與多次系統介入，仍未能有效防止憾事，突顯整體風險評估與服務銜接仍有待強化。將強化以「保護令有效」、「被害人即時獲援」、「加害人有效處遇」為核心目標，跨部會加強預防與應變能力，盡最大努力防止憾事重演。

衛福部 保護令

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