健康主題館／防夏季「冷氣病」 可多喝溫開水

炎炎夏日，高溫發威，近期颱風、雷雨多，氣候更加潮濕悶熱，不少人會長時間待在冷氣房解熱。中醫師張家蓓提醒，夏天頻繁進出冷氣房，忽冷忽熱的溫差，容易導致體溫調節及排汗功能變差，身體難以散熱，進而引發「冷氣病」，出現頭暈、頭痛、疲累、四肢無力等症狀。治療以辛溫解表為主，建議多喝水，或飲用補氣茶飲，幫助清熱袪濕。

夏天真的好熱，沒有冷氣簡直狂飆汗，但是一直猛吹冷氣，則容易引起頭痛、肩頸痠痛等問題。張家蓓表示，從中醫的觀點來看，冷氣病的症狀跟「陰暑」一樣，易出現頭暈、惡心、四肢無力、食欲不振、腸胃不適等症狀，也就是類似感冒但沒有呼吸道症狀。

「長時間待在冷氣房或是頻繁進出室內外，會讓身體調節溫度的機能出問題，暑氣蓄積在體內散不出去，有愈來愈累的感覺。」張家蓓說，「陰暑」是汗排不出去，身熱無法有效散發，所以要增加發汗的機會，多喝溫開水，或是補氣的黃耆茶或黃耆水，有助補氣生血。

喝水很重要，不論是預防熱傷害或是防止血液黏稠，張家蓓提醒，正確喝水方式是「少量多次、慢慢喝」，夏天一日飲水量可以自身體重乘以40計算，如體重為50公斤者，每日攝取至少約2000㏄的水。另外，總攝水量的三分之二建議在傍晚5點前喝完，才不會累積在晚上，導致水腫及夜尿。

不宜用含糖飲料取代開水

天氣熱，有些人會飲用含糖飲料取代開水，張家蓓說，這不僅無法真正補水，甜食飲料容易產生「濕」，而濕氣過重會變成「痰濕體質」。有些人認為「喝茶也算補水」，但其實濃茶含有咖啡因，具有利尿作用，可能會讓身體水分流失，增加脫水的風險。

「如果覺得白開水沒味道、喝不下，可以泡檸檬水、淡茶，或加薄荷葉，喝起來有清涼感。」張家蓓建議，少吃會讓身體產生寒濕的冷飲和冰品，即使待在冷氣房，也要補充足夠水分，千萬不要等到渴了才喝水，「口渴」其實是身體脫水的警訊。

夏日可多食補氣的好食材

韓國人夏天補氣習慣吃人參雞祛暑，日本人則是有吃鰻魚補氣的習慣，張家蓓推薦夏日補氣的好食材，多食用魚肉、雞肉等優質蛋白質；多吃空心菜、菠菜、莧菜、地瓜葉、芥藍菜等深綠色蔬菜，具有消暑退火功效，其多種維生素有助於抵抗腸胃炎、熱傷害等夏季疾病。

如何預防冷氣病？

1 準備一件薄外套，避免冷氣直吹頭部，抵禦寒氣的侵襲。

2 從戶外進入冷氣房時，先擦乾汗水，或是先穿上薄外套，讓身體保持溫暖。

3 多喝溫開水，不要再一直猛灌冰飲，尤其是含糖飲料，反而容易流失水分。

4 室內可以保持空氣流通，開窗讓新鮮空氣進入，降低二氧化碳濃度。

夏日補氣飲品 黃耆養生茶

藥材：黃耆4錢、紅棗3錢、枸杞3錢

作法：

1.用1000㏄水量，放入藥材後小火煮沸約30分鐘。